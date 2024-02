(21) JAKUB PESEK (C)

(18) LUKÁS SADÍLEK (C)

(22) LUKÁS HARASLÍN (C)

(4) MARKUS SOLBAKKEN (C)

(20) QAZIM LAÇI (C)

(2) ÁNGELO PRECIADO (C)

(32) MATEJ RYNES (C)

(6) KAAN KAIRINEN (C)

(91) TANGUY NDOMBÉLÉ (C)

(81) HAMZA AKMAN (C)

(83) EFE AKMAN (C)

(27) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(34) LUCAS TORREIRA (C)

(8) KEREM DEMIRBAY (C)

(53) BARIS ALPER YILMAZ (C)

(10) DRIES MERTENS (C)

(7) KEREM AKTÜRKOGLU (C)

PREPARTITA

Galatasaray - Sparta Prague è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Galatasaray nella fase a gironi ha incontrato Aris Limassol e Rangers superando il girone con 0 punti mentre Sparta Prague ha incontrato Real Betis, Rangers e Aris Limassol superando il girone con 10 punti.

Galatasaray-Sparta Prague ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Galatasaray e lo Sparta Praga si sfideranno per la prima volta in questo secolo: gli unici incontri disputati in precedenza in una grande competizione europea tra le due formazioni risalgono alla fase a gironi della Champions League 1997/98, quando entrambe vinsero le rispettive partite in casa senza subire gol: Sparta Praga (3-0) e Galatasaray (2-0).

Comprese le qualificazioni, dopo non aver trovato il successo in nessuna delle prime tre partite contro lo Sparta Praga in competizioni europee (1N, 2P), il Galatasaray ha vinto per 2-0 l’ultimo precedente in cui le due squadre si sono affrontate, nel novembre 1997 Champions League.

Prima della sconfitta per 0-1 contro il Copenaghen nell’ultimo turno della fase a gironi, tutte le precedenti cinque partite del Galatasaray in questa edizione di Champions League avevano visto andare a segno entrambe le squadre – la sconfitta contro il club danese è stata anche l'unica partita del torneo in corso nella quale i turchi hanno subito meno di due gol.

Dopo una serie con sole tre vittorie in 14 partite nelle principali competizioni europee tra dicembre 2020 e novembre 2023 (2N, 9P), lo Sparta Praga potrebbe ora trovare il successo in tre gare europee consecutive per la prima volta dalla striscia di quattro vittorie di fila registrata nella UEFA Europa League 2016/17.

Dopo aver segnato un solo gol nelle sue prime 11 presenze in Europa League, l'attaccante del Galatasaray Mauro Icardi è andato a segno in entrambe le sue ultime due partite nella competizione, anche se questi due gol risalgono entrambi al novembre 2016 quando vestiva la maglia dell’Inter.

Dove vedere Galatasaray-Sparta Prague di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Galatasaray-Sparta Prague si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 febbraio.

Galatasaray-Sparta Prague verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

