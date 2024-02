(66) PATRICK ANDRADE (C)

(24) ALEKSEY ISAEV (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(22) PIZZI (C)

(59) YAN SAID (A)

(90) DJIBRIL SOUMARÉ (C)

(10) CHER NDOUR (C)

(9) ABEL RUIZ (C)

(18) VITOR CARVALHO (C)

(28) JOÃO MOUTINHO (C)

(16) RODRIGO ZALAZAR (C)

(14) ÁLVARO DJALÓ (C)

PREPARTITA

Sporting Braga - Qarabag è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Qarabag sarà Morten Krogh. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Sporting Braga nella fase a gironi ha incontrato Molde superando il girone con 0 punti mentre Qarabag ha incontrato Häcken, Bayer Leverkusen e Molde superando il girone con 10 punti.

Sporting Braga-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la 1a sfida tra Sporting Braga e FK Qarabağ nelle competizioni europee; i biancorossi non hanno inoltre mai affrontato una squadra dell’Azerbaijan finora.

L’unico precedente del Qarabağ contro un’avversaria portoghese risale alla fase a gironi dell’Europa League 2018/19, quando arrivarono due sconfitte contro lo Sporting Lisbona: 0-2 fuori casa e 1-6 in casa; proprio la seconda di queste sfide resta ancora oggi la sconfitta interna più pesante per il club azero in campo europeo.

Lo Sporting Braga non vince in casa da quattro partite nelle principali competizioni europee (1N, 3P), a partire dalla sconfitta 0-4 contro la Fiorentina arrivata nel turno play-off della scorsa Europa Conference League – il club portoghese non è mai rimaso per cinque partite casalinghe consecutive senza vincere in questi tornei.

Solo il LASK (cinque) ha subito più gol negli ultimi 10 minuti di gioco rispetto al Qarabağ (quattro) in questa edizione di Europa League, mentre solo l’Inter e il PSV (entrambe l’88%) hanno realizzato in percentuale più reti nei secondi tempi dello Sporting Braga (83%: 5/6) nella fase a gironi della Champions League 2023/24.

Solamente tre giocatori hanno creato più occasioni di Abdellah Zoubir (14) in questa edizione di UEFA Europa League, con ben sette di queste arrivate al termine di una progressione palla al piede di almeno cinque metri (in questo senso, meno solo delle otto di Nathan Tella e Kaoru Mitoma).

