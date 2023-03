L'incrocio tra la compagine tedesca e quella italiana sarà il primo confronto casalingo per il Friburgo nelle coppe europee contro una squadra italiana. In nove doppie sfide la Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA ed Europa League.17:25

Dopo il pareggio nella gara di andata una settimana fa a Torino, alla Juventus serve una vittoria per raggiungere i quarti di finale di Europa League. In caso di pareggio si procederà con i tempi supplementari.17:21

PREPARTITA

Friburgo-Juventus è valevole per il ritorno degli ottavi di finbale di Europa League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park di Friburgo. Arbitro del match sarà l'olandese Serdar Gözübüyük coadiuvato dagli assistenti Erwin Zeinstra e Johan Balder. Al VAR ci sarà invece Dennis Higler.

La partita di andata si è conclusa con la vittoria di misura della Juventus per 1-0 grazie alla bellissima rete di Di María al 53'. Stasera Allegri per la partita dovrà fare a meno di molti giocatori: Pogba si è fermato di nuovo e sarà assente per 20 giorni, Alex Sandro out per infortunio cosi' come Bonucci. Potrebbe quindi ritrovare un posto da titolare Rugani insieme a Bremer e Danilo in una difesa a tre.

Probabili formazioni Friburgo-Juventus

Friburgo: Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sidillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Holer, Grifo

Juventus: Szczesny; Bremer, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

Friburgo-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il prossimo sarà il primo confronto casalingo per il Friburgo nelle coppe europee contro la Juventus e, più in generale, contro una squadra italiana.

La Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA ed Europa League in nove doppi confronti: l’ultimo risale alla semifinale di Coppa UEFA v Borussia Dortmund del 1994/95.

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi nove confronti con squadre tedesche nelle coppe europee (5V, 3N) – I bianconeri hanno trovato il successo negli ultimi tre senza concedere alcun gol, compreso l’ultimo match disputato in Germania nel dicembre 2019 contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

Il Friburgo non ha mai perso la gara di ritorno in una fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (2V, 2N) – i tedeschi sono riusciti a rimontare uno svantaggio accumulato nel match di andata soltanto una volta, contro il San Gallo nel secondo turno della Coppa Uefa 2001/02 (0-1 all’andata, 4-1 al ritorno).

Dopo la sconfitta per 0-1 contro la Juventus nel match d’andata, il Friburgo potrebbe perdere due gare consecutive per la prima volta in competizioni europee e soltanto per la seconda volta rimanere senza rete all’attivo per due incontri di fila.

La Juventus ha passato il turno in ciascuna delle ultime nove fasi a eliminazione diretta delle coppe europee in cui ha vinto la gara di andata - l’ultima eliminazione dei bianconeri dopo aver ottenuto un successo nel primo match risale al 2009/10 per mano del Fulham (vittoria 3-1 all’andata in casa, sconfitta 1-4 in trasferta al ritorno).

Vincenzo Grifo è stato l'autore dell'unico tiro tentato dal Friburgo nel match d'andata, contro i 20 effettuati dalla Juventus - la differenza di 19 conclusioni tra le due squadre è stata la migliore in una gara in competizioni europee per la Juventus da quella contro la Lokomotiv Mosca nell'ottobre 2019 (+23 in quel caso: 28 v 5).

Michael Gregoritsch è il miglior marcatore del Friburgo in questa Europa League, con tre reti; tuttavia, l'austriaco ha trovato tutte le tre marcature in questo torneo fuori casa, mancando l'appuntamento con il gol in tutte le tre sfide interne finora disputate.

Ángel Di María è il primo giocatore a realizzare quattro gol consecutivi della Juventus in competizioni europee da Álvaro Morata tra ottobre e novembre 2020; l'ultimo ad averne segnati cinque di fila per i bianconeri in Europa è stato Cristiano Ronaldo tra marzo e aprile 2019.

Nonostante abbia esordito in Europa League soltanto in questa stagione lo scorso 16 febbraio, soltanto Victor Boniface e Marcus Rashford (cinque ciascuno) hanno segnato più gol in questa stagione nella competizione dell’attaccante della Juventus Ángel Di María (quattro) – dalla data del suo esordio l’argentino è anche il giocatore che ha effettuato più tiri (12) e nessuno, inoltre, ha completato più dribbling di lui (15).

Dove vedere Friburgo-Juventus di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Friburgo-Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 marzo.

Friburgo-Juventus verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League