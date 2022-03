LIVE GALATASARAY - BARCELLONA 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(28) NICO GONZÁLEZ (C)

(6) RIQUI PUIG (C)

(30) GAVI (C)

(21) FRENKIE DE JONG (C)

(16) PEDRI (C)

(5) SERGIO BUSQUETS (C)

(54) EMRE KILINÇ (C)

(15) ERICK PULGAR (C)

(21) OLIMPIU MORUTAN (C)

(8) RYAN BABEL (C)

(33) ALEXANDRU CICÂLDAU (C)

(7) MUHAMMED KEREM AKTÜRKOGLU (C)

(4) TAYLAN ANTALYALI (C)

(22) BERKAN KUTLU (C)

Marcão (Galatasaray) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.19:15

Gol! Galatasaray 1, Barcellona 0. Marcão (Galatasaray) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexandru Cicâldau con cross da calcio d'angolo.19:13

Sergio Busquets (Barcellona) e' ammonito per un brutto fallo.19:11

Fuorigioco. Bafétimbi Gomis(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Ryan Babel e' colto in fuorigioco.19:06

Tentativo fallito. Gerard Piqué (Barcellona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Frenkie de Jong con cross in seguito a un calcio da fermo.19:05

Fuorigioco. Taylan Antalyali(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Muhammed Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.18:56

PREPARTITA

Galatasaray - Barcellona è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 18:45 allo stadio NEF Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Barcellona sarà Daniele Orsato coadiuvato da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Galatasaray nella fase a gironi ha incontrato Lazio, Marseille e Lokomotiv Mosca superando il girone con 12 punti mentre il Barcellona ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere Galatasaray-Barcellona di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Galatasaray-Barcellona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 17 marzo.

Galatasaray-Barcellona verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

