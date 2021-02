LIVE SPORTING BRAGA - ROMA 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese, la squadra di Paulo Fonseca cerca conferme nel primo incontro ad eliminazione diretta della competizione.18:31

Ecco le formazioni: 3-4-2-1 per lo Sporting Braga: Matheus - Vitor Tormena, Sequeira, Raul Silva - Esgajo, Al Musrati, Fransergio, Galeno - Ricardo Horta, Gaitan - Sporar. A disposizione: Ze Carlos, Rolando, Joao Novais, Ruiz, Piazon, Sa, André Horta, Borja, Rodrigues, Rogerio Santos, Oliveira.18:47

3-4-2-1 per la Roma: Lopez - Mancini, Ibanez, Cristante - Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola - Mkhitaryan, Pedro - Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Carles Perez, El Shaarawy, Mayoral.18:40

Carvalhal sceglie il modulo 3-4-2-1 con Fransergio ed Horta alle spalle del centravanti Sporar. In mediana, ci sono Fransergio ed Al Musrati con Esgajo e Galeno a presidiare le corsie laterali. In difesa, l’allenatore dei biancorossi schiera Vitor Tormena, Raul Silva e Sequeira. Tra i pali, c’è Matheus.18:42

Fonseca conferma il modulo 3-4-2-1 con Dzeko supportato sulla trequarti da Mkhitaryan e Pedro. In mezzo al campo, l’allenatore dei giallorossi opta per Diawara e Veretout con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce mentre in difesa, davanti all’estremo difensore Pau Lopez, torna Cristante con gli inamovibili Mancini ed Ibanez.18:45