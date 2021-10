LIVE SPARTAK MOSCOW - LEICESTER CITY 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(22) KIERNAN DEWSBURY-HALL (C)

(11) MARC ALBRIGHTON (C)

(20) HAMZA CHOUDHURY (C)

(7) HARVEY BARNES (C)

(21) RICARDO PEREIRA (C)

(33) LUKE THOMAS (C)

(42) BOUBAKARY SOUMARÉ (C)

(8) YOURI TIELEMANS (C)

(17) ALEXANDER LOMOVITSKIY (C)

(22) MIKHAIL IGNATOV (C)

(47) ROMAN ZOBNIN (C)

(68) RUSLAN LITVINOV (C)

(8) VICTOR MOSES (C)

(6) AYRTON LUCAS (C)

Ruslan Litvinov (Spartak Mosca) e' ammonito per un brutto fallo.17:04

Ricardo Pereira (Leicester City) e' ammonito per un brutto fallo.17:01

Tiro parato. Youri Tielemans (Leicester City) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:48

Tiro parato. James Maddison (Leicester City) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.16:43

Gol! Spartak Mosca 1, Leicester City 0. Alexander Sobolev (Spartak Mosca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zelimkhan Bakaev.16:42

PREPARTITA

Spartak Moscow - Leicester City è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 16:30 allo stadio Otkrytie Arena di Moscow.

Dove vedere Spartak Moscow-Leicester City di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Spartak Moscow-Leicester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 16:30 (mezz'ora prima) del 20 ottobre.

Spartak Moscow-Leicester City verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

