LIVE SLOVAN LIBEREC - GENT 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(9) ROMAN BEZUS (C)

(30) NIKLAS DORSCH (C)

(24) SVEN KUMS (C)

(22) SULAYMAN MARREH (C)

(17) JORDAN ROLLY BOTAKA (C)

(20) OSMAN BUKARI (C)

(6) MICHAL SADILEK (C)

(15) DAVID CANCOLA (C)

(5) JAN SULC (C)

(11) JAN MATOUSEK (C)

(27) JAKUB BARAC (C)

(10) JAKUB PESEK (C)

(25) JAKUB HROMADA (C)

(23) KAMSO MARA (C)

(8) JHON EDISON MOSQUERA REBOLLEDO (C)

Michal Beran (Slovan Liberec) e' ammonito per un brutto fallo.21:45

Fuorigioco. Jordan Rolly Botaka(KAA Gent) prova il lancio lungo, ma Tim Kleindienst e' colto in fuorigioco.21:35

Sulayman Marreh (KAA Gent) e' ammonito per un brutto fallo.21:33

Fuorigioco. Sven Kums(KAA Gent) prova il lancio lungo, ma Osman Bukari e' colto in fuorigioco.21:32

Gol! Slovan Liberec 1, KAA Gent 0. Abdulla Yusuf Helal (Slovan Liberec) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Koscelnik.21:30

Fuorigioco. Filip Nguyen(Slovan Liberec) prova il lancio lungo, ma Abdulla Yusuf Helal e' colto in fuorigioco.21:18

Tiro parato. Osman Bukari (KAA Gent) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Roman Yaremchuk.21:09

Fuorigioco. Filip Nguyen(Slovan Liberec) prova il lancio lungo, ma Abdulla Yusuf Helal e' colto in fuorigioco.21:06

Commento in diretta

PREPARTITA

Slovan Liberec - Gent è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio U Nisy di Liberec.

Arbitro di Slovan Liberec - Gent sarà Manuel Schüttengruber coadiuvato da Roland Brandner e Robert Steinacher.

Slovan Liberec nella fase a gironi ha incontrato St. Etienne e Wolfsburg superando il girone con 0 punti mentre Gent ha incontrato Oleksandria, Wolfsburg e St. Etienne superando il girone con 12 punti.

Dove vedere Slovan Liberec-Gent di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Slovan Liberec-Gent si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Slovan Liberec-Gent verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League