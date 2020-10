LIVE TSG HOFFENHEIM - STELLA ROSSA 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(49) ANDRIJA RADULOVIC (C)

(20) NJEGOS PETROVIC (C)

(21) VELJKO SIMIC (C)

(24) ZELJKO GAVRIC (C)

(23) MILAN RODIC (C)

(35) SEKOU SANOGO (C)

(2) MILAN GAJIC (C)

(22) VELJKO NIKOLIC (C)

(18) DIADIE SAMASSÉKOU (C)

(8) DENNIS GEIGER (C)

(20) MIJAT GACINOVIC (C)

(14) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)

(16) SEBASTIAN RUDY (C)

(11) FLORIAN GRILLITSCH (C)

Fuorigioco. Nemanja Milunovic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Strahinja Erakovic e' colto in fuorigioco.22:03

Diego Falcinelli (Stella Rossa) e' ammonito per un brutto fallo.21:43

Tiro parato. Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mijat Gacinovic.21:40

Fuorigioco. Veljko Nikolic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Nemanja Milunovic e' colto in fuorigioco.21:36

Fuorigioco. Srdan Spiridonovic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Milan Gajic e' colto in fuorigioco.21:12

Tiro parato. Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:10

Commento in diretta

PREPARTITA

TSG Hoffenheim - Stella Rossa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio PreZero Arena di Sinsheim.

Arbitro di TSG Hoffenheim - Stella Rossa sarà Alejandro José Hernández Hernández coadiuvato da José Enrique Naranjo Pérez e Teodoro Sobrino Magán.

Dove vedere TSG Hoffenheim-Stella Rossa di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

TSG Hoffenheim-Stella Rossa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

TSG Hoffenheim-Stella Rossa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

