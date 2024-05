Le scelte di Gasperini: panchina iniziale per Lookman, c'è De Ketelaere al fianco di Koopmeiners a sostegno di Scamacca. Pasalic sostituisce De Roon, in difesa out Scalvini.20:18

Le scelte di Xabi Alonso: falso nove per il Leverkusen con Wirtz al centro dell'attacco e con Boniface e Schick in panchina. A centrocampo spazio per Palacios e Xhaka, out Andrich.20:18