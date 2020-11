LIVE BAYER LEVERKUSEN - HAPOEL BE'ER SHEVA 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) ILAY MADMON (C)

(28) MARCELO MELI (C)

(15) TOMER YOSEFI (C)

(16) SINTAYEHU SALLALICH (C)

(3) DAVID KELTJENS (C)

(30) OR DADIA (D)

(15) JULIAN BAUMGARTLINGER (C)

(18) WENDELL (C)

(38) KARIM BELLARABI (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(27) FLORIAN WIRTZ (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

Gol! Bayer Leverkusen 1, Hapoel Be'er Sheva 0. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Tin Jedvaj da calcio d'angolo. Guarda la scheda del giocatore Patrik Schick 21:35

Tentativo fallito. Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Kerem Demirbay in seguito a un calcio da fermo.21:22

Fuorigioco. Tomer Yosefi(Hapoel Be'er Sheva) prova il lancio lungo, ma Itamar Shviro e' colto in fuorigioco.21:20

Tiro parato. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kerem Demirbay.21:12

Commento in diretta

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Hapoel Be'er Sheva è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Hapoel Be'er Sheva sarà Pawel Gil coadiuvato da Konrad Sapela e Marcin Borkowski.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Hapoel Be'er Sheva di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Hapoel Be'er Sheva si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Bayer Leverkusen-Hapoel Be'er Sheva verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League