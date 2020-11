LIVE NAPOLI - HNK RIJEKA 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Lo Stadio San Paolo sarà il teatro di Napoli-HNK Rijeka, sfida valevole per la quarta giornata del Gruppo F di Europa League.19:45

Il Rijeka ha perso le ultime tre partite di Europa League, escludendo i turni di qualificazione, la formazione croata non ha mai infilato quattro sconfitte di fila in competizioni UEFA.19:48

Ecco a voi le formazioni. Napoli in campo col 4-2-3-1: Meret - Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam - Demme, Bakayoko - Politano, Zielinski, Elmas - Petagna. A disposizione: Ospina, Contini, Manolas, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens e Insigne.19:51

Rijeka in campo col 5-4-1: Nevistic - Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio - Muric, Cerin, lOncar, Stefuij - Andrijasevic. A disposizione: Nwolokor, A. Frigan, Braut, Yateke, Raspopovic, Hodza, Putnik, M. Frigan.20:01

Minuto di raccogliemento al San Paolo per la scomparsa di Diego Armando Maradona.20:59

Pressing alto del Napoli, non riesce ad uscire il Rijeka.21:04

Fallo di Anastasio su Politano, punizione posizione defilata sulla destra per il Napoli. 21:04

Di Lorenzo si sposta la palla sul mancino e lascia partire un traversone per Elmas, che da buona posizione non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.21:05

Da punizione, Ghoulam scodella per Bakayoko che incorna di testa e trova la risposta puntuale di Nevistic.21:12

Cerca di muovere velocemente il pallone la squadra ospite, non riesce a riconquistare il possesso la compagine di Gattuso.21:15

Cross di Štefulj, Ghoulam lo sporca di testa e Meret in presa alta fa suo il pallone.21:16

Giro palla prolungato del Napoli, non si scompone il Rijeka.21:20

Cerin cerca l'imbucata per Andrijasevic, Maksimovic capisce tutto e allontana.21:23

Rimpallo favorevole per il Napoli, poi Politano appoggia dietro per Petagna che arma il mancino: Nevistic para.21:24

Koulibaly sventaglia per Ghoulam, che cerca il traversone al volo: Petagna manca l'impatto col pallone e Nevistic fa sua la sfera.21:26

Cerca di alzare il baricentro il Napoli, non esce il Rijeka.21:28

OCCASIONE NAPOLI! Petagna imbuca per Politano che calcia di punta e viene annullato da Nevistic, poi Maksimovic sulla respinge spara alto sopra la traversa.21:30

Tanti errori in fase d'impostazione del Rijeka, non riesce ad approfittarne il Napoli.21:33

Trattenuta fallosa di Anastasio ai danni di Politano, calcio di punizione sulla destra per il Napoli.21:33

OCCASIONE NAPOLI! Sventagliata profonda per Di Lorenzo, che scatta sul filo del fuorigioco e calcia col destro in controbalzo: Nevistic chiude la porta. 21:36

37'

Azione prolungata del Napoli, alla fine, Ghoulam non riesce a tenere in campo il pallone. Rimessa dal fondo per gli ospiti.21:38