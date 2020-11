LIVE SPARTA PRAGUE - CELTIC 1-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(52) EWAN HENDERSON (C)

(18) TOMAS ROGIC (C)

(6) NIR BITTON (C)

(21) OLIVIER NTCHAM (C)

(17) RYAN CHRISTIE (C)

(27) MOHAMED ELYOUNOUSSI (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(8) SCOTT BROWN (C)

(52) VOJTECH PATRAK (C)

(22) SRDAN PLAVSIC (C)

(9) LADISLAV KREJCI I (C)

(11) MARTIN YANKOV MINCHEV (C)

(6) FILIP SOUCEK (C)

(15) MATEJ HANOUSEK (C)

(32) ANDREAS AALEN VINDHEIM (C)

(25) MICHAL TRAVNIK (C)

(10) BOREK DOCKAL (C)

(37) LADISLAV KREJCI II (C)

Andreas Aalen Vindheim (Sparta Praga) e' ammonito per un brutto fallo.19:23

Gol! Sparta Praga 1, Celtic 1. David Hancko (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Pavelka da calcio d'angolo. Guarda la scheda del giocatore David Hancko 19:23

Fuorigioco. David Pavelka(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Lukas Julis e' colto in fuorigioco.19:18

Tiro parato. Lukas Julis (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:15

Fuorigioco. Dominik Plechaty(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma David Moberg Karlsson e' colto in fuorigioco.19:13

Gol! Sparta Praga 0, Celtic 1. Odsonne Edouard (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mohamed Elyounoussi in seguito a un contropiede.19:10

Commento in diretta

PREPARTITA

Sparta Prague - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:55 allo stadio Generali Arena di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Celtic sarà Tobias Stieler coadiuvato da Mike Pickel e Dominik Schaal.

Dove vedere Sparta Prague-Celtic di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Sparta Prague-Celtic si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Sparta Prague-Celtic verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League