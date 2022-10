LIVE NANTES - QARABAG 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(18) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)

(44) ELVIN JAFARGULIYEV (C)

(90) NARIMAN AKHUNDZADE (C)

(2) QARA QARAYEV (C)

(19) FILIP OZOBIC (C)

(7) RICHARD ALMEYDA (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(20) KADY (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(19) MOHAMED ACHI (C)

(22) GOR MANVELYAN (C)

(55) ABDOUL KADER BAMBA (C)

(8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)

(10) LUDOVIC BLAS (C)

(5) PEDRO CHIRIVELLA (C)

(7) EVANN GUESSAND (C)

Fuorigioco. Richard Almeyda(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Toral Bayramov e' colto in fuorigioco.22:05

Tiro parato. Abdoul Kader Bamba (Nantes) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:47

Fuorigioco. Abdellah Zoubir(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Toral Bayramov e' colto in fuorigioco.21:38

Tiro parato. Owusu Kwabena (Qarabağ) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Toral Bayramov con cross.21:28

Fuorigioco. Sébastien Corchia(Nantes) prova il lancio lungo, ma Mostafa Mohamed e' colto in fuorigioco.21:22

Tiro parato. Ludovic Blas (Nantes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:21

Gol! Nantes 1, Qarabağ 0. Ludovic Blas (Nantes) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Chirivella.21:16

Tiro parato. Kady (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Qara Qarayev.21:11

Tiro parato. Owusu Kwabena (Qarabağ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:08

PREPARTITA

Nantes - Qarabag è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio La Beaujoire-Louis-Fonteneau di Nantes.

Arbitro di Nantes - Qarabag sarà Jakob Kehlet coadiuvato da Lars Hummelgaard e Victor Skytte. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Nantes-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il match perso per 0-3 contro l'FK Qarabag lo scorso settembre è stato l’unico precedente europeo in assoluto del Nantes contro una squadra dell'Azerbaigian.

L'FK Qarabag ha perso tre delle quattro trasferte (1N) giocate finora contro squadre francesi in Europa, subendo 11 gol nel parziale.

Il Nantes ha perso tutte le ultime tre sfide disputate in Europa, senza segnare in alcuna di queste, e potrebbe subire quattro ko consecutivi per la prima volta in competizioni europee.

L'FK Qarabag ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite di Europa League: tanti ‘clen sheets’ quanti quelli collezionati nelle precedenti 35 gare messe assieme nelle grandi competizioni europee.

Il Nantes non ha subito gol soltanto in uno degli ultimi 11 match casalinghi nelle grandi competizioni europee, subendo quattro reti nell'ultima sfida interna contro il Friburgo.

Dove vedere Nantes-Qarabag di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Nantes-Qarabag si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

Nantes-Qarabag verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Nantes - Qarabag tra Sky o TV8.

Il calendario completo di Europa League