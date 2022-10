LIVE SC FREIBURG - OLYMPIAKOS 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) JOSH BOWLER (C)

(14) THANASIS ANDROUTSOS (C)

(8) PIERRE KUNDE (C)

(80) ANASTASIOS SAPOUNTZIS (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(28) MATHIEU VALBUENA (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(6) YANN M'VILA (C)

(33) HWANG IN-BEOM (C)

(77) GARRY RODRIGUES (C)

(29) WOO-YEONG JEONG (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

(23) ROBERT WAGNER (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

Sostituzione, Olympiacos. Oleg Reabciuk sostituisce Garry Rodrigues per infortunio.21:38

Fuorigioco. Alexandros Paschalakis(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Garry Rodrigues e' colto in fuorigioco.21:33

Yann M'Vila (Olympiacos) e' ammonito per un brutto fallo.21:27

Tentativo fallito. Giorgos Masouras (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Garry Rodrigues con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:22

PREPARTITA

SC Freiburg - Olympiakos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di SC Freiburg - Olympiakos sarà Kristo Tohver coadiuvato da Karolin Kaivoja e Sten Klaasen. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

SC Freiburg-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente europeo disputato dal Friburgo contro una squadra greca è stato quello vinto per 3-0 in casa dell'Olympiakos alla seconda giornata di questa Europa League.

L'Olympiakos ha perso tutte le ultime 10 partite europee contro squadre tedesche: l’ultimo successo contro queste avversarie risale al 3-1, contro il Borussia Dortmund di Jürgen Klopp, nell'ottobre 2011. Il club greco ha perso otto delle nove trasferte europee contro squadre tedesche, vincendo quella per 3-1 in casa del Werder Brema, nell'ottobre 2007.

Il Friburgo ha vinto tutte le quattro sfide in Europa in questa stagione: tanti quanti i successi collezionati in tutta la sua storia in Europa prima di questa edizione (16 gare, 4V, 6N, 6P).

L'Olympiakos è, assieme all'HJK Helsinki, una delle due squadre a non avere ancora segnato su azione in questa Europa League.

Il Friburgo è la squadra che ha effettuato più tiri (11) dopo un recupero offensivo in questa Europa League.

Il calendario completo di Europa League