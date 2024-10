(33) JOÃO MARQUES (C)

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(20) ISMAËL GHARBI (C)

(27) RAFIK GUITANE (C)

(80) JOÃO VASCONCELOS (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(21) RICARDO HORTA (C)

(6) VITOR CARVALHO (C)

(77) GABRI MARTÍNEZ (C)

(8) MARKO STAMENIC (C)

(14) DANI GARCÍA (C)

(11) KRISTOFFER VELDE (C)

(27) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(22) CHIQUINHO (C)

(32) SANTIAGO HEZZE (C)

(23) RODINEI (C)

(10) GELSON MARTINS (C)

(96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)

Vitor Carvalho (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.19:31

Panagiotis Retsos (Olympiacos) e' ammonito per fallo.19:27

Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di André Horta.19:23

Tiro respinto. Panagiotis Retsos (Olympiacos) in seguito a una mischia da centro area. Assist di Santiago Hezze con cross.19:17

Tiro parato. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gelson Martins.19:15

Tiro parato. Roberto Fernández (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di André Horta.19:06

Gara momentaneamente sospesa, Matheus (Sporting Braga) per infortunio.19:00

Fuorigioco. Gabri Martínez(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Roberto Fernández e' colto in fuorigioco.18:52

Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.18:51

Fuorigioco. Francisco Ortega(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.18:49

PREPARTITA

Olympiakos - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Sporting Braga sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Dove vedere Olympiakos-Sporting Braga di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Olympiakos-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Olympiakos-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

