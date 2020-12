LIVE MILAN - CELTIC 3-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori18:22

Benvenuti alla diretta della partita della 5^ giornata dei gironi di Europa League, si affrontano Milan e Celtic.18:22

Manca poco all'inizio di Milan-Celtic. I rossoneri a caccia di una vittoria per avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale. 18:21

Formazione MILAN (4-2-3-1): Donnarumma - Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Kessie, Krunic - Castillejo, Calhanoglu, Hauge - Rebic.18:22

Formazione CELTIC (4-2-3-1): Barkas - Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt - McGregor, Brown - Christie, Rogic, Frimpong - Edouard.18:23

Panchina MILAN: Tatarusanu, A. Donnarumma, Duarte, Calabria, Conti, Bennacer, Romagnoli, Tonali, Colombo, Saelemakers, Diaz, Maldini, Kyatengwa.18:24

Panchina CELTIC: Bain, Welsh, Hazard, Taylor,, Klimala, Soro, Turnbull, Jullien, Ntcham, Henderson,, Ajeti.18:26

Le scelte di Pioli: out Ibrahimovic, in avanti c'è Rebic. Calhanoglu trequartista, Castillejo e Hauge gli esterni. Kessie e Krunic in mediana.18:26

Le scelte di Lennon: Edouard il terminale offensivo, Rogic a supporto, Frimpong e Christie sulle corsie esterne. Bitton e Ajer i centrali in difesa.18:28

Tradizione favorevole per il Milan che ha perso solo uno degli 11 precedenti con il Celtic in tutte le competizioni.18:29

1' Inizio primo tempo di MILAN-CELTIC. Dirige il match l'arbitro spagnolo De Burgos Bengoetxea.18:56

2' Calcio piazzato battuto da Calhanoglu, allontana di testa Bitton18:58

4' Cross dalla destra di Castillejo, intercetta la sfera di testa di nuovo Bitton.19:00

5' Ritmo di gioco non elevato, primo corner per il Milan.19:02

7' GOL! Milan-CELTIC 0-1! Rete di Rogic. Disimpegno elaborato, Krunic non controlla il pallone in area, irrompe Rogic che di sinistro batte Donnarumma.19:04

10' Insiste il Celtic, conclusione pericolosa da fuori area di Rogic: pallone non distante dalla porta.19:06

11' Problemi per Kjaer, staff medico in campo per le cure del caso.19:06

11' Pronto a entrare Romagnoli, problema muscolare per Kjaer.19:06

11' Sostituzione MILAN: entra Romagnoli esce Kjaer.19:07

13' OCCASIONE CELTIC! Ci prova McGregor da posizione favorevole, Donnarumma risponde presente.19:09

14' GOL! Milan-CELTIC 0-2! Rete di Edouard. Assist di Christie, Edouard supera Donnarumma con un morbido tocco sotto.19:11

15' Uno-due micidiale del Celtic, Milan sotto di due reti dopo appena 14 minuti.19:12

17' Calhanoglu cerca di servire Hauge, nulla di fatto per il Milan.19:13

19' Edouard per Christie, risolve Donnarumma con una tempestiva uscita bassa.19:15

21' Frimpong entra in area e calcia di sinistro, respinge Romagnoli.19:17

23' Ammonito CHRISTIE per gioco scorretto su Rebic.19:19

24' GOL! MILAN-Celtic 1-2! Rete di Calhanoglu. Calcio di punizione vincente di Calhanoglu: tiro angolato, Barkas immobile.



26' GOL! MILAN-Celtic 2-2! Rete di Castillejo. Pallone vagante in area dopo un rimpallo, Castillejo di sinistro sottomisura batte Barkas.



28' Il Milan insiste, il tiro di Castillejo è però sbilenco.19:24

30' Spinge Hernandez sulla corsia di sinistra, Bitton anticipa Calhanoglu.19:26

31' Pronta la reazione del Milan dopo lo svantaggio iniziale, due reti in due minuti per i rossoneri.19:27

33' Buona chiusura di Kessié su Frimpong, riparte il Milan.19:29

34' Molto attivo Castillejo, tiro deviato in corner.19:30

35' Calhanoglu ci prova direttamente da corner, si salva Barkas.19:30

37' Calcio di punizione di Calhanoglu dalla lunga distanza, tiro fuori misura.19:33

39' Sugli sviluppi di un corner, tiro impreciso dalla distanza di Dalot.19:35

41' Cross di Elhamed, spazza Romagnoli che concede un corner.19:38

42' Dal limite di sinistro ci prova McGregor, ordinaria amministrazione per Donnarumma.19:38

44' Tentativo di Hauge, tiro murato da Elhamed.19:40

45' Due corner consecutivi per il Milan, battuti senza esito.19:40

45'+1' Fine primo tempo: MILAN-CELTIC 2-2. Rimonta dei rossoneri, in gol Calhanoglu e Castillejo.19:43

Primo tempo denso di emozioni tra Milan e Celtic: ospiti in vantaggio con Rogic al 7', raddoppio al 14' di Edouard. Reazione dei rossoneri con Calhanoglu e Castillejo. Infortunio per Kjaer.19:45

Nel secondo tempo il Milan proverà a completare la rimonta, il Celtic può essere pericoloso in contropiede.19:47

46' Sostituzione MILAN: entra Tonali esce Krunic.19:57

46' Inizio secondo tempo di MILAN-CELTIC. Si riparte dal risultato di 2-2.19:57

47' Tiro debole di Kessié, nessun problema per Barkas.19:59

49' Rebic in area non trova la spazio per tirare verso la porta, si chiude la difesa scozzese.20:00