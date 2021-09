LIVE CELTIC - BAYER LEVERKUSEN 0-2 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(11) NADIEM AMIRI (C)

(27) FLORIAN WIRTZ (C)

(7) PAULINHO (C)

(19) MOUSSA DIABY (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(20) CHARLES ARÁNGUIZ (C)

(6) NIR BITTON (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(30) LIAM SHAW (C)

(16) JAMES MCCARTHY (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(18) TOMAS ROGIC (C)

(11) LIEL ABADA (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(17) JOTA (C)

Fuorigioco. Mitchel Bakker(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Moussa Diaby e' colto in fuorigioco.21:42

Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) e' ammonito per un brutto fallo.21:41

Fuorigioco. Tomas Rogic(Celtic) prova il lancio lungo, ma David Turnbull e' colto in fuorigioco.21:30

Tiro parato. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Charles Aránguiz con passaggio filtrante.21:26

Tiro parato. Carl Starfelt (Celtic) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:24

Tiro parato. Kyogo Furuhashi (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Liel Abada.21:20

Fuorigioco. Florian Wirtz(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Moussa Diaby e' colto in fuorigioco.21:16

Fuorigioco. Florian Wirtz(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Lucas Alario e' colto in fuorigioco.21:05

Tiro parato. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kerem Demirbay.21:04

PREPARTITA

Celtic - Bayer Leverkusen è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Dove vedere Celtic-Bayer Leverkusen di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Celtic-Bayer Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 settembre.

Celtic-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

