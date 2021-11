(13) THORSTEN SCHICK (C)

(28) MORITZ OSWALD (C)

(23) JONAS AUER (C)

(46) DENIS BOSNJAK (C)

(5) ROBERT LJUBICIC (C)

(36) KELVIN ARASE (C)

(14) SRDJAN GRAHOVAC (C)

(8) CHRISTOPH KNASMÜLLNER (C)

(27) MARCO GRÜLL (C)

(24) MARKO TOLIC (C)

(46) MARTIN BATURINA (C)

(31) MARKO BULAT (C)

(9) KOMNEN ANDRIC (C)

(8) AMER GOJAK (C)

(7) LUKA IVANUSEC (C)

(99) MISLAV ORSIC (C)

(27) JOSIP MISIC (C)

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - SK Rapid Wien è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - SK Rapid Wien sarà John Beaton coadiuvato da Graeme Stewart e Alan Mulvanny. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Dove vedere Dinamo Zagabria-SK Rapid Wien di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Dinamo Zagabria-SK Rapid Wien si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Dinamo Zagabria-SK Rapid Wien verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

