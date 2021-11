Dove si gioca la partita:



Stadio: Stade Vélodrome

Città: Marseille

Capienza: 67354 spettatori20:56

Tutto pronto al Vélodrome dove, per motivi noti, non è stato permesso l'accesso ai tifosi laziali.20:56

Buonasera dal Vélodrome e benvenuti alla diretta scritta di Olympique Marsiglia-Lazio, gara valida per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League.12:20

Crocevia importante per le speranze europee di Marsiglia e Lazio, chiamate non solo ad affrontarsi sul terreno francese ma anche a fare i conti con i demoni del proprio passato recente. I padroni di casa, in Europa League, non vincono davanti al proprio pubblico dal 2-0 sul Salisburgo del 26 aprile 2018, i biancocelesti invece hanno come ultima affermazione esterna in Europa il 3-1 ottenuto proprio qui al Vélodrome il 25 ottobre dello stesso anno. Se per la squadra di Sampaoli il problema è limitato solo al campo europeo, non si può dire lo stesso per quella di Sarri. La Lazio infatti, lontano dall'Olimpico, in questa stagione ha vinto solo la gara di Empoli della prima giornata di campionato e deve necessariamente cambiare passo per continuare il proprio percorso verso gli obiettivi stagionali.13:52

Team arbitrale tutto spagnolo con Sanchez primo fischietto, assistito da Cabanero e Inigo. Quarto uomo Soto Grado. Al VAR Martinez Munuera con De Burgos ad assisterlo.13:38

FORMAZIONE UFFICIALE MARSIGLIA: Sampaoli sceglie un 4-4-1-1. Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Lirola, Guendouzi, Kamara, Under - Payet - Milik. A disposizione: Mandanda, Ngapandouentbu, Gonzalez, Balerdi, Harit, Gerson, Luis Henrique, Dieng, De La Fuente, Gueye, Amavi.20:41

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: solito 4-3-3 per Sarri. Strakosha - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic - Felipe Anderson, Immobile, Pedro. In panchina: Reina, Furlanetto, Patric, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Milinkovic-Savic, Radu, Raul Moro, Marusic, Muriqi.20:42

Sampaoli conferma l'undici titolare sceso in campo nel match di andata all'Olimpico, da verificare però le posizioni di Lirola e Under che potrebbero agire sulla trequarti ai fianchi di Payet oppure più arretrati a centrocampo per il 4-4-1-1 annunciato ufficialmente. Rispetto alla vittoria esterna ottenuta a Clermont in Ligue 1 non ci sono Balerdi in difesa, Gerson in mezzo al campo, De La Fuente in fascia sinistra e Dieng in attacco.20:53

Sarri non fa turnover, a testimonianza dell'importanza di questo match, e rischia anche Immobile, in dubbio fino a stamattina, in avanti. Con lui ci saranno i titolarissimi Felipe Anderson e Pedro. Qualche cambio invece nelle altre zone del campo rispetto alle ultime uscite con Milinkovic-Savic in panchina, al suo posto c'è Basic. Ritrova una maglia da titolare anche Lucas Leiva dopo le panchine con Fiorentina e Atalanta. Centrocampo completato da Luis Alberto. Coppia difensiva ormai assodata con Luiz Felipe-Acerbi, ai loro lati oggi ci sono Lazzari e Hysaj.20:53