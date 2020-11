LIVE ROYAL ANTWERP - LASK 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) THOMAS GOIGINGER (C)

(21) MADS EMIL MADSEN (C)

(23) STEFAN HAUDUM (C)

(13) JOHANNES EGGESTEIN (C)

(26) REINHOLD RANFTL (C)

(10) PETER MICHORL (C)

(7) RENÉ RENNER (C)

(25) JAMES HOLLAND (C)

(15) FRANK BOYA (C)

(24) CRISTIAN BENAVENTE BRISTOL (C)

(5) BIRGER VERSTRAETE (C)

(6) SIMEN KRISTIANSEN JUKLERØD (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(38) FARIS HAROUN (C)

(19) KOJI MIYOSHI (C)

Fuorigioco. Lior Refaelov(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Pieter Gerkens e' colto in fuorigioco.21:48

Tentativo fallito. Abdoulaye Seck (Royal Antwerp) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lior Refaelov con cross da calcio d'angolo.21:48

Tentativo fallito. Dieumerci Mbokani Bezua (Royal Antwerp) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lior Refaelov in seguito a un calcio da fermo.21:51

Fuorigioco. Lior Refaelov(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Dieumerci Mbokani Bezua e' colto in fuorigioco.21:42

Sostituzione, LASK. Johannes Eggestein sostituisce Marko Raguz per infortunio.21:40

James Holland (LASK) e' ammonito per un brutto fallo.21:45

Fuorigioco. Philipp Wiesinger(LASK) prova il lancio lungo, ma Reinhold Ranftl e' colto in fuorigioco.21:43

Birger Verstraete (Royal Antwerp) e' ammonito per un brutto fallo.21:27

Fuorigioco. Koji Miyoshi(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Dieumerci Mbokani Bezua e' colto in fuorigioco.21:26

Fuorigioco. Jean Butez(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Dieumerci Mbokani Bezua e' colto in fuorigioco.21:17

Fuorigioco. Lior Refaelov(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Koji Miyoshi e' colto in fuorigioco.21:17

Fuorigioco. Andreas Gruber(LASK) prova il lancio lungo, ma Husein Balic e' colto in fuorigioco.21:28

Fuorigioco. Jean Butez(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Dieumerci Mbokani Bezua e' colto in fuorigioco.21:07

Fuorigioco. Jean Butez(Royal Antwerp) prova il lancio lungo, ma Dieumerci Mbokani Bezua e' colto in fuorigioco.21:06

Tiro parato. Andreas Gruber (LASK) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Husein Balic.21:53

PREPARTITA

Royal Antwerp - LASK è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Bosuilstadion di Antwerp.

Arbitro di Royal Antwerp - LASK sarà Yevhen Aranovskyy coadiuvato da Volodymyr Vysotskyi e Viktor Matiash.

Dove vedere Royal Antwerp-LASK di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Royal Antwerp-LASK si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Royal Antwerp-LASK verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

