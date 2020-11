LIVE YOUNG BOYS - CSKA SOFIA 3-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(10) STEFANO BELTRAME (C)

(20) TIAGO RODRIGUES (C)

(8) GRAHAM CAREY (C)

(13) YOUNOUSSE SANKHARÉ (C)

(21) AMOS YOUGA (C)

(17) ADALBERTO PEÑARANDA (C)

(24) JEROME SINCLAIR (C)

(30) GEORGI YOMOV (C)

(11) GIANLUCA GAUDINO (C)

(22) NICO MAIER (C)

(20) MICHEL AEBISCHER (C)

(10) MIRALEM SULEJMANI (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(16) CHRISTIAN FASSNACHT (C)

(60) FABIAN RIEDER (C)

Fuorigioco. Amos Youga(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Georgi Yomov e' colto in fuorigioco.21:42

Fuorigioco. Younousse Sankharé(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Bradley Mazikou e' colto in fuorigioco.21:40

Gol! Young Boys 3, CSKA Sofia 0. Felix Mambimbi (Young Boys) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christian Fassnacht con cross.21:36

Tentativo fallito. Fabian Rieder (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:30

Fuorigioco. Miralem Sulejmani(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Felix Mambimbi e' colto in fuorigioco.21:23

Fuorigioco. Miralem Sulejmani(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Christian Fassnacht e' colto in fuorigioco.21:20

Gol! Young Boys 2, CSKA Sofia 0. Miralem Sulejmani (Young Boys) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jean-Pierre Nsame in seguito a un contropiede.21:21

Tiro parato. Fabian Rieder (Young Boys) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Felix Mambimbi.21:32

Tiro parato. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Miralem Sulejmani con passaggio filtrante.21:50

Gol! Young Boys 1, CSKA Sofia 0. Felix Mambimbi (Young Boys) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jordan Lefort.21:05

PREPARTITA

Young Boys - CSKA Sofia è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - CSKA Sofia sarà Lawrence Visser coadiuvato da Thibaud Nijssen e Rien Vanyzere.

Dove vedere Young Boys-CSKA Sofia di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Young Boys-CSKA Sofia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Young Boys-CSKA Sofia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

