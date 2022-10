LIVE FC MIDTJYLLAND - FEYENOORD 0-2 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) MATS WIEFFER (C)

(8) QUINTEN TIMBER (C)

(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(17) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

(26) OUSSAMA IDRISSI (C)

(11) JAVAIRÔ DILROSUN (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(20) VALDEMAR ANDREASEN (C)

(35) CHARLES (C)

(21) ANDREAS NIBE HANSEN (C)

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

(10) EVANDER (C)

(8) KRISTOFFER OLSSON (C)

Juninho (Midtjylland) e' ammonito per un brutto fallo.22:09

Dávid Hancko (Feyenoord) e' ammonito per un brutto fallo.21:50

Marcos López (Feyenoord) e' ammonito per un brutto fallo.21:47

Gol! Midtjylland 0, Feyenoord 2. Orkun Kökçü (Feyenoord) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:45

Evander (Midtjylland) e' ammonito per fallo di mano.21:44

Rigore concesso da Evander (Midtjylland) per un fallo di mano in area.21:41

Henrik Dalsgaard (Midtjylland) e' ammonito per un brutto fallo.21:40

Sostituzione, Feyenoord. Alireza Jahanbakhsh sostituisce Oussama Idrissi per infortunio.21:33

Erik Sviatchenko (Midtjylland) e' ammonito per un brutto fallo.21:29

PREPARTITA

FC Midtjylland - Feyenoord è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di FC Midtjylland - Feyenoord sarà Mohammed Al-Hakim coadiuvato da Fredrik Klyver e Robin Wilde. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

FC Midtjylland-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Midtjylland ha perso tutte e quattro le precedenti sfide europee contro squadre olandesi, anche se questa sarà la prima gara contro il Feyenoord.

L'unico precedente avversario danese del Feyenoord in una grande competizione europea è stato l'Hvidovre IF, che ha superato con un punteggio complessivo di 3-1 tra andata e ritorno degli ottavi di Coppa delle Coppe 1980/81.

Il Midtjylland ha perso solo una delle otto partite casalinghe di UEFA Europa League (4V, 3N) ed è andato a segno in ogni gara interna nella competizione.

Il Feyenoord non ha vinto nessuna delle ultime 11 trasferte di UEFA Europa League (4N, 7P) e non ha trovato il gol in sette occasioni nella serie dopo la vittoria per 3-0 contro lo Standard Liegi nel dicembre 2014.

Santiago Giménez del Feyenoord è il capocannoniere di questa Europa League, avendo segnato tre gol finora. L'unico giocatore messicano che ha realizzato più reti in una singola edizione della competizione dal suo rebranding è stato Raúl Jiménez nel 2019/20 (4).

