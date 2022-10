LIVE SC FREIBURG - NANTES 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) LOHANN DOUCET (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)

(10) LUDOVIC BLAS (C)

(5) PEDRO CHIRIVELLA (C)

(12) DENNIS APPIAH (C)

(29) QUENTIN MERLIN (C)

(23) ROBERT WAGNER (C)

(7) JONATHAN SCHMID (C)

(29) WOO-YEONG JEONG (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

Gol! Friburgo 1, Nantes 0. Daniel-Kofi Kyereh (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ritsu Doan.22:06

Sostituzione, Friburgo. Nils Petersen sostituisce Michael Gregoritsch per infortunio.21:20

Tiro parato. Michael Gregoritsch (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Vincenzo Grifo.21:03

PREPARTITA

SC Freiburg - Nantes è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di SC Freiburg - Nantes sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

SC Freiburg-Nantes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima partita europea in assoluto del Friburgo contro un club francese.

Il Nantes non ha vinto nessuna delle quattro precedenti partite europee contro squadre tedesche (1N, 3P), le più recenti sono state una sconfitta in casa e in trasferta contro il Bayern Monaco nella seconda fase a gironi della Champions League 2001/02.

Il Friburgo ha vinto entrambe le partite di questa Europa League, dopo che aveva ottenuto solo un successo nelle precedenti sei gare giocate nella fase a gironi nella competizione, nel 2013/14 (3N, 2P).

Il Nantes non ha ottenuto successi nelle ultime sei trasferte nelle maggiori competizioni europee (2N, 4P), una serie che è iniziata nella Champions League 2001/02.

Nessun giocatore ha effettuato più tiri in porta di Michael Gregoritsch del Friburgo in questa Europa League, con l'austriaco che ha segnato due gol con quattro conclusioni nello specchio finora.

Dove vedere SC Freiburg-Nantes di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

SC Freiburg-Nantes si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

SC Freiburg-Nantes verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

