LIVE SPORTING BRAGA - UNION SAINT-GILLOISE 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(4) JOSÉ RODRÍGUEZ (C)

(23) CAMERON PUERTAS (C)

(6) OUSSAMA EL AZZOUZI (C)

(10) TEDDY TEUMA (C)

(8) LAZARE AMANI (C)

(20) SENNE LYNEN (C)

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(88) CASTRO (C)

(19) UROS RACIC (C)

Gol! Sporting Braga 1, Union Saint-Gilloise 0. Abel Ruiz (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vítor Oliveira.22:08

Tiro parato. Vítor Oliveira (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di André Horta con cross.22:05

Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area in seguito a un contropiede.21:47

Fuorigioco. Nuno Sequeira(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.21:46

Fuorigioco. Nuno Sequeira(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma André Horta e' colto in fuorigioco.21:45

Fuorigioco. Castro(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Vítor Oliveira e' colto in fuorigioco.21:38

Tiro parato. Uros Racic (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:37

Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Bart Nieuwkoop e' colto in fuorigioco.21:24

Vítor Tormena (Sporting Braga) e' ammonito per un brutto fallo.21:23

Teddy Teuma (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per un brutto fallo.21:17

PREPARTITA

Sporting Braga - Union Saint-Gilloise è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Union Saint-Gilloise sarà Stéphanie Frappart coadiuvato da Mikael Berchebru e Benjamin Pages. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Sporting Braga-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Sporting Braga e Union Saint-Gilloise; il Braga non ha vinto nelle ultime cinque partite europee contro squadre del Belgio, anche se quattro di queste sono finite in parità (1P).

L'Union Saint-Gilloise non ha mai affrontato una squadra portoghese in una partita ufficiale.

Lo Sporting Braga ha vinto entrambe le prime due partite della fase a gironi per la quarta volta in Europa League, mentre solo nel 2015/16 ha vinto le prime tre.

L'Union Saint-Gilloise ha vinto entrambe le partite della fase a gironi di Europa League in questa stagione e potrebbe diventare solo la seconda squadra belga a vincere le prime tre in una singola stagione, dopo l'Anderlecht nel 2011/12.

Lo Sporting Braga è l'unica squadra a non aver ancora subito gol in Europa League in questa stagione, mentre l'Union Saint-Gilloise è la squadra con il minor numero di Expected Goals subiti a partita (0.42).

Dove vedere Sporting Braga-Union Saint-Gilloise di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-Union Saint-Gilloise si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Sporting Braga-Union Saint-Gilloise verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

