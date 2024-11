Will Lankshear

(64) CALLUM OLUSESI (C)

(29) PAPE SARR (C)

(21) DEJAN KULUSEVSKI (C)

(30) RODRIGO BENTANCUR (C)

(42) WILL LANKSHEAR (A)

(8) YVES BISSOUMA (C)

(15) LUCAS BERGVALL (C)

(10) JAMES MADDISON (C)

(22) HAKIM ZIYECH (C)

(83) EFE AKMAN (C)

(8) KEREM DEMIRBAY (C)

(18) BERKAN KUTLU (C)

(11) YUNUS AKGÜN (C)

(20) GABRIEL SARA (C)

(34) LUCAS TORREIRA (C)

(53) BARIS ALPER YILMAZ (C)

Fallo di Will Lankshear (Tottenham Hotspur).19:31

Gol! Galatasaray 3, Tottenham Hotspur 1. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dries Mertens con cross. Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen 19:26

Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.19:19

Gol! Galatasaray 2, Tottenham Hotspur 1. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dries Mertens con passaggio filtrante. Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen 19:18

Fuorigioco. Dries Mertens(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.19:16

Fuorigioco. Victor Osimhen(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Abdülkerim Bardakci e' colto in fuorigioco.19:13

Fuorigioco. Yves Bissouma(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e' colto in fuorigioco.19:10

Gol! Galatasaray 1, Tottenham Hotspur 1. Will Lankshear (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Brennan Johnson.19:05

Dries Mertens (Galatasaray) e' ammonito per fallo.19:02

Fuorigioco. Baris Alper Yilmaz(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Mauro Icardi e' colto in fuorigioco.18:54

Gol! Galatasaray 1, Tottenham Hotspur 0. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un calcio da fermo.18:52

Fuorigioco. Brennan Johnson(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Will Lankshear e' colto in fuorigioco.18:49

Fuorigioco. Ben Davies(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Son Heung-Min e' colto in fuorigioco.18:48

PREPARTITA

Galatasaray - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Tottenham sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Galatasaray-Tottenham di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Galatasaray-Tottenham si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Galatasaray-Tottenham verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

