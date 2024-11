(8) CORENTIN TOLISSO (C)

(98) AINSLEY MAITLAND-NILES (C)

(7) JORDAN VERETOUT (C)

(18) RAYAN CHERKI (C)

(20) SAËL KUMBEDI (C)

(16) ABNER VINÍCIUS (C)

(15) TANNER TESSMANN (C)

(6) MAXENCE CAQUERET (C)

(18) DIADIÉ SAMASSÉKOU (C)

(8) DENNIS GEIGER (C)

(22) ALEXANDER PRASS (C)

(15) VALENTIN GENDREY (C)

(7) TOM BISCHOF (C)

(11) FLORIAN GRILLITSCH (C)

Tiro parato. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tom Bischof.21:43

Fuorigioco. Andrej Kramaric(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Tom Bischof e' colto in fuorigioco.21:40

Gara momentaneamente sospesa, Valentin Gendrey (Hoffenheim) per infortunio.21:35

Fuorigioco. Valentin Gendrey(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Andrej Kramaric e' colto in fuorigioco.21:32

Tiro parato. Max Moerstedt (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrej Kramaric.21:30

Gara momentaneamente sospesa, Duje Caleta-Car (Lione) per infortunio.21:28

Tiro parato. Arthur Chaves (Hoffenheim) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tom Bischof con cross.21:26

Gara momentaneamente sospesa, Max Moerstedt (Hoffenheim) per infortunio.21:20

Clinton Mata (Lione) e' ammonito per fallo.21:10

Anton Stach (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.21:07

PREPARTITA

TSG Hoffenheim - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio PreZero Arena di Sinsheim.

Arbitro di TSG Hoffenheim - Lione sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Dove vedere TSG Hoffenheim-Lione di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

TSG Hoffenheim-Lione si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

TSG Hoffenheim-Lione verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

