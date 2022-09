SK Puntigamer Sturm Graz

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

(8) KRISTOFFER OLSSON (C)

(20) VALDEMAR ANDREASEN (C)

(19) CHRIS KOUAKOU (C)

(21) ANDREAS NIBE HANSEN (C)

(35) CHARLES (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(36) ANDERS DREYER (C)

(10) EVANDER (C)

(17) VESEL DEMAKU (C)

(26) CHRISTOPH LANG (C)

(37) MORITZ WELS (C)

(30) IVAN LJUBIC (C)

(4) JON GORENC-STANKOVIC (C)

(19) TOMI HORVAT (C)

(25) STEFAN HIERLÄNDER (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

Fuorigioco. Jonas Lössl(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Sory Kaba e' colto in fuorigioco.21:03

Tiro parato. William Bøving (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Amadou Dante con cross.21:34

Fuorigioco. David Affengruber(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Emanuel Emegha e' colto in fuorigioco.21:37

Emanuel Emegha (Sturm Graz) e' ammonito per un brutto fallo.21:40

Rigore concesso da Evander (Midtjylland) per un fallo di mano in area.21:41

Rigore parato! Tomi Horvat (Sturm Graz) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:43

Tiro parato. Pione Sisto (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anders Dreyer.22:04

Tiro parato. Paulinho (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Evander.22:07

Fuorigioco. Amadou Dante(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Gregory Wüthrich e' colto in fuorigioco.22:16

Stefan Hierländer (Sturm Graz) e' ammonito per gioco pericoloso.22:20

Secondo cartellino giallo per Stefan Hierländer (Sturm Graz) per un brutto fallo.22:29

Tiro parato. Mohammed Fuseini (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jusuf Gazibegovic.22:41

Ivan Ljubic (Sturm Graz) e' ammonito per un brutto fallo.22:46

Fuorigioco. Juninho(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Evander e' colto in fuorigioco.22:49

Albian Ajeti (Sturm Graz) e' ammonito per un brutto fallo.22:51

Fuorigioco. Evander(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Sory Kaba e' colto in fuorigioco.22:52

PREPARTITA

SK Puntigamer Sturm Graz - FC Midtjylland è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Arbitro di SK Puntigamer Sturm Graz - FC Midtjylland sarà Aliyar Aghayev coadiuvato da Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Al VAR invece ci sarà Abdulkadir Bitigen.

SK Puntigamer Sturm Graz-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro tra Sturm Graz e Midtjylland nelle competizioni europee, inoltre nessuna delle due squadre ha mai affrontato un avversario dell’altra nazione.

Dopo aver concesso 15 gol nelle prime cinque trasferte in Europa League, il Midtjylland ha mantenuto la porta inviolata nelle due partite esterne successive.

Lo Sturm Graz ha una percentuale di vittorie dell'11% nelle fasi a gironi di UEFA Europa League (2/18). Delle 94 squadre che hanno partecipato alle fasi a gruppi in questa competizione in almeno tre occasioni, solo lo Slovan Bratislava (6%) ha una percentuale di vittorie più bassa.

Sarà la 13ª volta che una squadra austriaca ospita una squadra danese in Europa, con la squadra in trasferta che ha vinto in una sola occasione: il Silkeborg IF contro l’SV Ried nella Coppa Intertoto nel luglio 1996.

Lo Sturm Graz non ha vinto le ultime 10 partite di Europa League (2N, 8P) dopo che ha battuto l'AEK Atene nel settembre 2011.

Dove vedere SK Puntigamer Sturm Graz-FC Midtjylland di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

SK Puntigamer Sturm Graz-FC Midtjylland si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

SK Puntigamer Sturm Graz-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

