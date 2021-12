LIVE LAZIO - GALATASARAY 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Ultimo turno del girone per Lazio e Galatasaray, con i biancocelesti alla ricerca della vittoria per chiudere al primo posto. Gli uomini di Maurizio Sarri sono a quota 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, proprio all'andata contro la squadra turca. La Lazio aveva già ottenuto il pass per la fase a eliminazione diretta battendo la Lokomotiv Mosca a domicilio lo scorso 25 novembre.20:47

Il Galatasaray vuole difendere il vantaggio di tre punti nei confronti dei biancocelesti, ottenuto proprio grazie alla vittoria per 1-0 dell'andata. La squadra di Fatih Terim è ancora imbattuta in Europa League, avendo collezionato tre vittorie e due pareggi negli scorsi cinque turni.20:48

Solo un cambio per Maurizio Sarri rispetto alla squadra che ha battuto per 1-3 la Sampdoria nell'ultimo turno di Serie A. Finisce in panchina Cataldi, al suo posto gioca Leiva. Confermato Strakosha in porta e il tridente formato da Pedro, Immobile e Zaccagni.20:57