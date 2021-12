LIVE NAPOLI - LEICESTER CITY 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Tutto pronto dal Maradona per la sfida Napoli-Leicester, sesta ultima gara di Europa League prima della fase a gironi.18:33

Dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca in Russia, il Napoli di Spalletti ha bisogno della vittoria per superare il turno e andarsi a giocare la fase finale dell'Europa League.18:34

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Lozano; Petagna.18:35

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Leicester: Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Dewsbury-Hall, Maddison, Barnes; Vardy.18:36

Spalletti in piena emergenza si affida a Petagna in attacco, con la novità Ounas nei tre dietro la punta azzurra. In difesa titolare Juan Jesus. Torna Demme al fianco di Zielinski.18:37