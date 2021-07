PREPARTITA

Belgio - Italia è valevole per i quarti di finale di Euro 2020.

La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di Monaco.

L'Italia di Roberto Mancini approda ai quarti di finale dopo la vittoria sofferta negli ottavi contro l'Austria per 2-1 grazie ad una prodezza di Federico Chiesa, mentre Il Belgio ha avuto la meglio per 1-0 contro il portogallo di Cristiano Ronaldo. Per la sfida contro l'Italia, Martinez ha in dubbio Kevin De Bruyne e Eden Hazard, entrambi usciti infortunati nell'ultimo match.

Dove vedere Belgio-Italia di Euro 2020, in diretta tv e streaming

Belgio-Italia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio. In TV la partita sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da Rai 1 e sul satellite da Sky. In streaming la partita sarà visibile su Rai Play e Now Tv.

