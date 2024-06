Il tempo delle chiacchiere è finito, la parola passa al campo. Tutto è pronto per Inghilterra-Slovenia, terza giornata del Gruppo C di Euro 2024!20:57

Inghilterra e Slovenia sono pronte a scendere in campo, l'ambiente allo stadio si sta riscaldando. Tutto è pronto per un'altra bella serata di calcio a Colonia!20:48

Cinque dei sei gol della Slovenia a EURO sono stati segnati nel secondo tempo. L'unica volta che hanno segnato nel primo tempo è stata nella partita d'esordio a EURO 2000, quando Zlatko Zahovič li ha portati in vantaggio per 1-0 contro la Jugoslavia al 23'. 20:34

Ancora panchina per Cole Palmer, la stella del Chelsea a cui il ct inglese non ha ancora concesso minuti a questo EURO 2024.20:20

I Three Lions partono sicuramente con il favore del pronostico e già certi della qualificazione agli ottavi di finale, ma vincere il Gruppo C visti gli altri risultati potrebbe fare tutta la differenza del mondo. La Slovenia, invece, ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno.20:12

Buonasera e bentornati a UEFA EURO 2024! Si chiude il Gruppo C, siamo a Colonia dove l'Inghilterra affronta la Slovenia per difendere il primo posto in classifica!20:10

PREPARTITA

Inghilterra - Slovenia è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 21:00 allo stadio Cologne Stadium di Köln.

Arbitro di Inghilterra - Slovenia sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Inghilterra-Slovenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il secondo incontro tra Inghilterra e Slovenia in un grande torneo continentale; l'Inghilterra ha vinto per 1-0 nelle fasi a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2010.

La Slovenia non ha vinto nessuna delle sue sei partite contro l'Inghilterra, considerando tutte le competizioni (1N, 5P). La Grecia e la Danimarca, altra avversaria nel gruppo C, sono gli unici avversari che gli sloveni hanno affrontato in più occasioni (sette) senza mai vincere una partita.

L'Inghilterra cerca di superare da imbattuta la quarta fase a gironi consecutiva di UEFA EURO, dopo esserci riuscita nel 2012, 2016 e 2020. Gli inglesi hanno vinto l’ultima partita del girone in tre degli ultimi quattro campionati europei (1N) da quando hanno perso 3-2 contro la Romania a EURO 2000, sotto la guida di Kevin Keegan.

La Slovenia ha giocato più partite senza vincere a UEFA EURO di qualsiasi altra nazione, pareggiandone quattro e perdendone una delle cinque disputate. Non ha mai battuto una nazione europea in una grande competizione internazionale, perdendo anche entrambe le partite ai Mondiali del 2010 contro Spagna e Inghilterra.

L'Inghilterra ha vinto 34 delle ultime 37 partite in cui ha segnato il primo gol (3N), anche se due dei suoi tre fallimenti sono avvenuti negli ultimi due tornei UEFA EURO: nella finale del 2020 contro l'Italia (1-1) e nel secondo turno di quest'anno, contro la Danimarca (1-1).

La Slovenia è imbattuta nelle ultime otto partite in tutte le competizioni (4V, 4N) e solo una volta nella sua storia ha avuto un'imbattibilità più lunga (nove partite tra settembre 2020 e marzo 2021).

L'Inghilterra ha subito cinque tiri in più di quanti ne abbia tentati a EURO 2024 (17 tiri, 22 tiri). In cinque delle ultime sette edizioni della fase a gironi di EURO (1992, 2000, 2004, 2012, 2020) non ha effettuato più tiri degli avversari, cosa che non è successa in nessuna delle ultime sette partecipazioni inglesi alla fase a gironi della Coppa del Mondo tra il 1998 e il 2022.

L'Inghilterra ha una media di 8,9 tiri a partita a UEFA EURO sotto la guida di Gareth Southgate (80 in 9 partite). Entrande nel terzo turno, questa è la media di tiri a partita più bassa mai registrata da una nazione sotto la guida di un manager in più di cinque partite agli Europei (dal 1980).

Petar Stojanovic ha recuperato 11 volte il pallone per la Slovenia nella partita del secondo turno contro la Serbia - in una partita di un grande torneo internazionale, l'unico giocatore sloveno capace di recuperare più palloni è stato Ales Ceh a EURO 2000 contro la Spagna (14).

Harry Kane ha segnato cinque gol nelle sue ultime sei presenze a UEFA EURO: solo Wayne Rooney (sei) e Alan Shearer (sette) hanno segnato più gol per l'Inghilterra. A EURO 2024, tuttavia, Kane ha effettuato solo due tocchi nell'area di rigore avversaria, lo stesso totale di Kyle Walker e Trent Alexander-Arnold.

