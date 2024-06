L’Olanda proverà a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta degli Europei per l’ottava volta nelle ultime nove partecipazioni al torneo – avendo mancato l’accesso a questa fase della competizione in solo una delle precedenti otto (nel 2012 con Bert van Marwijk in panchina).17:14

PREPARTITA

Olanda - Austria è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 18:00 allo stadio Olympiastadion Berlin di Berlin.

Arbitro di Olanda - Austria sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Olanda-Austria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Olanda ha vinto le due precedenti sfide con l’Austria nei maggiori tornei internazionali (Mondiali + Europei) – registrando i due successi nei Mondiali del 1978 (5-1 in quel caso) ed a Euro 2020 (2-0 in quell’occasione).

L’Austria ha perso tutte le ultime sette sfide con l’Olanda – la più lunga striscia aperta di sconfitte contro una singola avversaria; inoltre, l’ultimo successo austriaco contro questa formazione risale al maggio 1990 (3-2 in un’amichevole disputata a Vienna).

L’Olanda proverà a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta degli Europei per l’ottava volta nelle ultime nove partecipazioni al torneo – avendo mancato l’accesso a questa fase della competizione in solo una delle precedenti otto (nel 2012 con Bert van Marwijk in panchina).

L’Austria punta a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta del Campionato Europeo per la seconda edizione consecutiva (dopo aver raggiunto gli ottavi di finale ad EURO 2020) – non essendo riuscita a superare la fase a gironi del torneo nelle prime due apparizioni: sia nel 2008 che nel 2016.

A partire dai Mondiali del 2014, l’Olanda non ha rimediato nessuna sconfitta nella fase a gironi nei maggiori tornei internazionali (Coppa del Mondo/Europei) – dove ha vinto nove degli 11 match di questo tipo (2N). In aggiunta, con il pareggio nell’ultimo turno contro la Francia ad EURO 2024 (0-0) gli olandesi non hanno trovato la via della rete per la prima volta in queste 11 gare.

Dopo aver vinto il match più recente contro la Polonia (3-1), l’Austria potrebbe infilare due successi di fila in un singolo grande torneo internazionale (Mondiali/Europei) per la prima volta dalla Coppa del Mondo 1982 (1-0 vs Cile e 2-0 vs Algeria in quell’occasione).

Nel caso in cui scendesse in campo nel prossimo turno, Marcel Sabitzer disputerà la sua 10ª partita in un grande torneo internazionale (tra Mondiali e Europei); in aggiunta, gli ultimi giocatori in grado di raggiungere quota 10 presenze con l’Austria in queste competizioni risalgono alla Coppa del Mondo del 1982 (cinque calciatori differenti in quel caso).

Tijjani Reijnders è il giocatore olandese che ha completato con successo il maggior numero di line-breaking passes nel match più recente vs Francia (13); inoltre, il centrocampista ha anche registrato la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto pressione rispetto ad ogni altro giocatore di movimento partito titolare nel match di Lipsia (97%, 30/31).

Nicolas Seiwald ha recuperato 11 volte il possesso del pallone e effettuato 10 contrasti in questi due match a EURO 2024 – in entrambi i casi, il dato più alto rispetto ad ogni altro giocatore austriaco; in aggiunta, nonostante un dispendioso apporto difensivo, il centrocampista non ha ancora commesso falli nel torneo.

Virgil van Dijk ha registrato otto respinte difensive nel match più recente pareggiato 0-0 vs Francia – il dato più alto rispetto ad ogni altro giocatore olandese nella fase a gironi di un Campionato Europeo dal 2008 vs Romania (13 di John Heitinga e nove di Wilfried Bouma in quel caso).

Dove vedere Olanda-Austria di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Olanda-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 25 giugno.

Olanda-Austria verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Olanda - Austria sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024