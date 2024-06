(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(5) OKAY YOKUSLU (C)

Repubblica Ceca e Turchia si sono già affrontate in due occasioni nella fase finale degli Europei e in entrambe i casi furono i turchi a prevalere: 3-2 nel 2008 e 2-0 nel 2016. Entrambe le sfide, come quella di questa edizione, furono disputate all’ultima giornata della fase a gironi.20:34

Al Volksparkstadion di Amburgo, le due squadre stanno completando la fase di riscaldamento. Questa sfida sarà decisiva per le sorti di entrambe le squadre in questo torneo continentale. Tuttavia, la squadra guidata da Vincenzo Montella ha a disposizione due risultati su tre ed è nettamente favorita rispetto ai cechi che per ambire alla conquista del secondo posto devono solo centrare il successo.20:33

Repubblica Ceca - Turchia è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 26 giugno alle ore 21:00 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Repubblica Ceca - Turchia sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Repubblica Ceca-Turchia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Turchia ha vinto le due partite precedenti contro la Repubblica Ceca agli Europei: 3-2 nel 2008 (dopo essere stata in svantaggio per 0-2) e 2-0 nel 2016. Entrambi questi incontri, come quello di quest'anno, disputati all'ultima giornata della fase a gironi.

La Repubblica Ceca ha perso le ultime tre partite disputate contro la Turchia tra tutte le competizioni. L'ultima vittoria dei cechi risale all'ottobre 2014, in una partita di qualificazione agli Europei giocata a Istanbul (2-1).

La Repubblica Ceca ha vinto solo una delle ultime otto partite della fase a gironi dei Campionati Europei UEFA (3N, 4P), contro la Scozia per 2-0 nell'edizione 2020. La squadra ceca ha alternato la qualificazione (quattro volte) all'eliminazione (tre volte) in ciascuna delle ultime sette partecipazioni ai gironi di un Europeo - nell'ultima occasione (EURO 2020) ha ottenuto il passaggio del turno.

La Turchia ha perso sette delle ultime nove partite disputate agli Europei (2V). Dall'inizio di EURO 2016, solo l'Ucraina (sette) ha perso più partite nella fase finale della competizione rispetto ai turchi (sei).

La Repubblica Ceca ha vinto solo quattro delle ultime 15 partite ufficiali (5N, 6P), mancando il successo in entrambe le partite di EURO 2024 fin qui disputate (1N, 1P). Solo nel 2016 i cechi non sono riusciti a vincere nessuna delle tre partite della fase a gironi in una singola edizione del Campionato Europeo.

Qualora riuscisse ad ottenere almeno un pareggio contro la Repubblica Ceca, La Turchia supererebbe la fase a gironi di un Campionato Europeo per la prima volta dal 2008 – i turchi sono stati eliminati ai gironi negli ultimi due tornei della competizione (2016 e 2020).

La Repubblica Ceca ha pareggiato 1-1 l’ultima gara contro la Georgia, nonostante i 27 tiri tentati e un valore di Expected Goals di 3.1. Questo è stato il record di tiri tentati e il valore più alto di xG registrati da una squadra nel corso delle prime due giornate di EURO 2024, mentre solo la Croazia contro la Spagna (-2.4 - 0 gol fatti con 2.4 di xG) ha sottoperformato di più (in base agli xG) finora rispetto alla Repubblica Ceca contro la Georgia (-2.1 – 1 gol segnato con un valore di xG di 3.1).

Patrik Schick ha segnato sei gol agli Europei, più di ogni altro giocatore della Repubblica Ceca nella competizione. Includendo la Coppa del Mondo (e comprese le partite come Cecoslovacchia) solo Oldrich Nejedly (sette) ha segnato di più nei grandi tornei internazionali.

Dei 17 gol realizzati dalla Turchia agli Europei, solo quattro sono stati segnati nel primo tempo (23.5%). I turchi hanno chiuso in vantaggio la prima frazione solo in due delle 20 partite disputate nella fase finale del torneo (10%), contro il Belgio nel 2000 e contro la Repubblica Ceca nel 2016.

Nel Campionato Europeo in corso, Hakan Çalhanoglu è il giocatore turco con più palloni giocati (191), passaggi riusciti (149), passaggi nell'ultimo terzo di campo (20) e possessi vinti (14).

