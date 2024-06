Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: MHPArena

Città: Stuttgart

Capienza: 60449 spettatori18:00

Benvenuti alla diretta della gara tra Ucraina e Belgio, decisiva per la classifica finale del Gruppo E.18:00

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Ucraina scende in campo con un 5-3-2: Trubin – Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviienko, Mykolenko – Shaparenko, Brazhko, Sudakov – Yaremchuk, Dovbyk.17:25

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Belgio risponde con un 4-2-3-1: Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate – Onana, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku.17:28

Il Belgio non ha perso l'ultima partita del girone in nessuna delle ultime sei partecipazioni a un grande torneo internazionale (5V, 1N), dalla sconfitta per 2-0 contro la Turchia a Euro 2000. La squadra di Domenico Tedesco ha vinto sei delle ultime sette partite nella fase a gironi del Campionato Europeo, fallendo solo contro la Slovacchia quest'anno.17:43

Con il Gruppo E ancora completamente aperto, l'Ucraina potrebbe vedersi eliminata al quarto posto o qualificarsi per il turno successivo in prima posizione. L'Ucraina cercherà di raggiungere la fase a eliminazione diretta di un grande torneo internazionale per la terza volta, dopo i Mondiali del 2006 e gli Europei 2020.17:45

Rebrov ha apportato tre modifiche rispetto alla vittoria dell’Ucraina sulla Slovacchia. In difesa Svatok e Mykolenko entrano entrambi nell'undici titolare, con Zinchenko e Yarmolenko che finiscono in panchina. Dal primo minuto anche Yaremchuk, che sostituirà Mykhailo Mudryk.17:51

Per Tedesco solo una modifica rispetto alla vittoria contro la Romania. Trossard entra nell'undici titolare in attacco, sostituendo Lukebakio, assente per squalifica.17:54

Alla Stuttgart Arena arbitra Anthony Taylor.17:54

1' Inizia Ucraina-Belgio!18:01

3' In questi primi minuti di gioco è il Belgio a mantenere il possesso del pallone.18:04

4' Vitalii Mykolenko prova un cross dalla sinistra, ma il pallone finisce dritto tra le mani di Koen Casteels.18:05

7' Azione sulla sinistra di Kevin De Bruyne, che serve Romelu Lukaku in area di rigore. Il tiro del numero 10 non riesce a impensierire Anatolii Trubin.18:08

11' Wout Faes cerca Lukaku con un lancio lungo, ma la difesa ucraina riesce a intercettare il pallone.18:12

12' Bella palla verticale di Onana per De Bruyne, solo leggermente troppo lunga. Rimessa dal fondo.18:14