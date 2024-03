F1, GP Australia diretta live Melbourne

Cronaca in diretta

Max Verstappen (Red Bull) ha timbrato la pole position in 1'15"915 (nuovo record del circuito), piazzandosi davanti a Carlos Sainz (Ferrari) che, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nel Q1 e nel Q2, non è stato in grado di capitalizzare il lavoro nel Q3, commettendo un errore che gli è costato caro.

Sergio Perez (Red Bull) è terzo ma viene retrocesso in sesta posizione per aver ostacolato Nico Hulkenberg. Così, è Lando Norris (McLaren) a scattare dalla seconda fianco accanto a Charles Leclerc (Ferrari). Seguono Oscar Piastri (McLaren), il già citato Perez, George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Lance Stroll (Aston Martin) e Fernando Alonso (Aston Martin). Lewis Hamilton (Mercedes), incredilmente eliminato in Q2, è soltanto 11esimo in griglia.

Sono soltanto 19 le monoposto al via per l'incidente sofferto da Alex Albon durante la prima sessione di prove libere. La Williams, non disponendo di un telaio di riserva, ha deciso di dare al thailandese la macchina di Logan Sargeant, che non potrà così partecipare alla gara.

La Formula 1 torna in pista e lo fa col GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024. Max Verstappen partirà ancora una volta in pole con la sua Red Bull a caccia del terzo successo consecutivo, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Carlos Sainz, 4° l’altra rossa di Charles Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (51 pt.) Sergio Perez (37 pt.) Charles Leclerc (28 pt.) George Russel (18 pt.) Oscar Piastri (16 pt.)

Il solito Max Verstappen ha conquistato la sua ennesima pole position. Sarà lui a partire davanti a tutti nel Gran Premio d’Australia di F1. La Ferrari comunque c’è. Stoico Carlos Sainz che con ancora i segni dell’operazione di appendicite addosso ha fatto il 2° tempo e partirà in prima fila dopo aver sperato nella pole avendo fatto il miglior tempo in Q1 e Q2. Delusione per Charles Leclerc che dopo essere stato comunque veloce, ma sempre meno del compagno in qualifica, ha sbagliato l’ultimo time attack nel Q3 ed è rientrato ai box.

Il monegasco col 5° tempo partirà però 4° a causa di una penalizzazione per impeding di Sergio Perez che aveva chiuso 3° sull’altra Red Bull. Seconda fila quindi con la McLaren di Lando Norris davanti al ferrarista, in terza fila ci sarà l’altra McLaren di Oscar Piastri quindi il messicano Checo. Continua il momento difficile di Lewis Hamilton eliminato in Q2: il 7 volte campione del mondo prossimo pilota Ferrari partirà solo 11°.

Il Gran Premio d’Australia si corre sul circuito di Melbourne. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 5.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:15.915

Red Bull 2. Carlos Sainz 1:16.185

Ferrari 2ª fila 3. Lando Norris 1:16.315

McLaren 4. Charles Leclerc 1:16.435

Ferrari 3ª fila 5. Oscar Piastri 1:16.572

McLaren 6. Sergio Perez* 1:16.274

Red Bull (penalizzato +3pos) 4ª fila 7. George Russell 1:16.724

Mercedes 8. Yuki Tsunoda 1:16.788

RB 5ª fila 9. Lance Stroll 1:17.072

Aston Martin 10. Fernando Alonso 1:17.552

Aston Martin 6ª fila 11. Lewis Hamilton 1:16.960

Mercedes 12. Alex Albon 1:17.167

Williams 7ª fila 13. Valtteri Bottas 1:17.340

Kick Sauber 14. Kevin Magnussen 1:17.427

Haas 8ª fila 15. Esteban Ocon 1:17.697

Alpine 16. Nico Hülkenberg 1:17.976

Haas 9ª fila 17. Pierre Gasly 1:17.982

Alpine 18. Daniel Ricciardo 1:18.085

RB 10ª fila 19. Guanyu Zhou 1:18.188

Kick Sauber