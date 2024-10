F1, GP Austin diretta LIVE: Norris, Verstappen, le Ferrari di Sainz e Leclerc promettono scintille

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista a 24 ore dalla Sprint e lo fa col GP delle Americhe, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2024 che si corre sulla pista del COTA ad Austin. Ieri la vittoria di Verstappen e i fuochi d’artificio tra le Ferrari di Sainz, arrivato secondo, e Leclerc quarto con Norris nel mezzo. Oggi si replica con Lando in pole davanti a Max e le due rosse. La classifica piloti è attualmente così composta:

1. Verstappen 339

2. Norris 285

3. Leclerc 250

250 4. Piastri 237

5. Sainz 197

La Sprint Race del Gp Di Austin di ieri ha visto il ritorno alla vittoria di Max Verstappen. Scatenate le Ferrari che hanno “inscenato” una lotta all’ultimo sorpasso tra Carlos Sainz e Charles Leclerc con lo spagnolo che ha chiuso addirittura secondo superando anche Lando Norris all’ultimo giro. Leclerc si è dovuto accontentare del quarto posto davanti alle due Mercedes di Russell ed Hamilton.

Le qualifiche successive invece hanno premiato con la pole Lando Norris che beffa per 31 millesimi Max Verstappen a caccia del bis dopo quella nella Sprint poi vinta poche ore prima. Seconda fila per la Ferrari con Carlos Sainz che finisce davanti a Charles Leclerc. Il Gran Premio delle Americhe si corre sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 20 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:32.330

McLaren 2. Max Verstappen 1:32.361

Red Bull 2ª fila 3. Carlos Sainz 1:32.652

Ferrari 4. Charles Leclerc 1:32.740

Ferrari 3ª fila 5. Oscar Piastri 1:32.950

McLaren 6. Pierre Gasly 1:33.018

Alpine 4ª fila 7. Fernando Alonso 1:33.309

Aston Martin 8. Kevin Magnussen 1:33.481

Haas 5ª fila 9. Sergio Perez s.t.

Red Bull 10. Yuki Tsunoda 1:33.506

RB 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.544

Haas 12. Esteban Ocon 1:33.597

Alpine 7ª fila 13. Lance Stroll 1:33.759

Aston Martin 14. Alexander Albon 1:34.051

Williams 8ª fila 15. Franco Colapinto 1:34.062

Williams 16. Valtteri Bottas 1:34.152

Kick Sauber 9ª fila 17. Lewis Hamilton 1:34.154

Mercedes 18. Guanyu Zhou 1:34.228

Kick Sauber 10ª fila 19. Liam Lawson* s.t.

RB PL. George Russell** 1:32.974

Mercedes

* Parte dal fondo dello schieramento per aver introdotto il quinto motore del 2024 (situazione power unit ereditata da Ricciardo=

** Parte dalla pit lane per la rottura dei sigilli in regime di parco chiuso dopo l’incidente in Q3