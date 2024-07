F1 Gp Belgio: prove libere diretta LIVE, ufficiale Verstappen penalizzato di 10 posizioni

Ultimo aggiornamento: 26-07-2024 14:25

Circuito Spa Francorchamps, 26 luglio 2024 – Il week end del Gran Premio del Belgio si apre come sempre con le prime due sessioni di prove libere in un fine settimana che non prevede la Sprint Race. La Ferrari cerca un ultimo sussulto nella Foresta delle Ardenne prima della sosta estiva ma non sarà facile contro le McLaren imperanti, la Mercedes in grande ripresa e la rabbia di Verstappen a rischio però penalizzazione. Fp1 dalle 13.30!

Segui le prove libere 1 del Gran Premio del Belgio di F1

