F1 Gp Belgio, Sainz dimentica la Ferrari: "Vado via per vincere il Mondiale" e manda un messaggio a Binotto

Alla vigilia del week end del Gran Premio del Belgio di F1, Carlos Sainz mette le mani avanti sulla competitività della Ferrari e continua a non sbilanciarsi sul proprio futuro anche se su Binotto in Audi dice...

Cambia la location ma non l’argomento cardine da sottoporre a Carlos Sainz. Alla vigilia del week end del Gran Premio del Belgio consueto media day e conferenza stampa per il circus della F1 all’ultima fatica prima della sosta estiva. Il pilota spagnolo della Ferrari deve affrontare l’ultima raffica di domande sul suo futuro lontano da Maranello con l’incognita Mattia Binotto diventato da pochi giorni capo della gestione sportiva Audi, uno dei possibil approdi del madrileno.

Gp Belgio, Sainz: “Qui la Ferrari rischia come a Silverstone

La pista di Spa-Francorchamps, con i suoi 7 chilometri, curvoni veloci e lunghi rettilinei sulla carta non è il massimo della vita in questo momento della Ferrari. Lo sa bene Carlos Sainz che mette da subito le mani avanti sul fine settimana che aspetta il Cavallino Rampante: “Spa ci riporta a Silverstone, dove per noi non è stata facile. Vedremo come andrà, sarà utile per capire se siamo vicini a Red Bull e McLaren che quando volano sono più veloci di noi di 3-4 decimi”.

Ferrari, Sainz e il futuro: “Voglio una macchina da titolo”

Il tempo scorre, oggi la Haas ha annunciato Esteban Ocon per il prossimo anno andando a completare la lineup con Oliver Bearman. Restano sempre meno sedili a disposizione. Ma questo non sembra preoccupare Carlos Sainz che ha ancora diverse opzioni, a suo dire, per il 2025 e oltre. Ma anche questa volta il pilota spagnolo non si sbilancia anche se, dopo le interviste a Repubblica e GQ Espana, manda altre stilettate alla Ferrari che lo ha “appiedato” preferendogli Hamilton:

"Sono grato e riconoscente per dove mi trovo, correrò ogni gara al massimo, come se fosse l'ultima. La mia opzione migliore per il 2025 è una macchina da titolo. La mia prima priorità da quando si è avviata la discussione. In alternativa sceglierò il progetto migliore. Chi vincerà il prossimo anno? Non lo so…"

Ferrari, Binotto la carta Audi per convicere Sainz: “Un bene per la F1”

La notizia della settimana, oltre all’ufficialità di Ocon in Haas, è il grande ritorno dalla porta principale di Mattia Binotto che dal 1 agosto sarà responsabile della gestione corse di Audi pronta dal 2026 a entrare ufficialmente in F1 rilevando la Sauber. Così come per il ritorno di Briatore in Alpine un paio di mesi fa, anche in questo caso nel paddock ha cominciato a girare voce che l’ex team principal Ferrari potesse provare a convincere Sainz a sposare il progetto Audi in F1.

Sainz si limita a commentare la notizia, anche qui, oramai maestro della diplomazia, senza sbilanciarsi: “Sicuramente l’arrivo di Mattia in Audi farà bene a loro, perché penso lui abbia l’esperienza , sa che struttura una squadra deve avere per arrivare al top, che è proprio quello di cui ha bisogno Audi. Se questo mi riguarda? E’ una delle tante cose che devo valutare…”.

