F1, Gp Belgio: orario, info, dove vederlo in tv e in streaming

Tutto sul Gran Premio del Belgio quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1: quando si corre e come seguire la corsa sullo storico circuito di Spa

Altro giro, altra corsa, l’ultima fatica rima di una meritata pausa estiva. La F1 dall’Ungheria si sposta nelle Ardenne dove da venerdì a domenica si corre il Gran Premio del Belgio sulla leggendaria pista di Spa Francorchamps, quattordicesima prova del Mondiale 2024. Dopo la doppietta non senza polemiche dell’Hungaoring la McLaren parte coi favori del pronostico, in una Formula 1 mai così incerta con 7 vincitori diversi dall’inizio dell’anno. La Ferrari in leggera ripresa proverà a dire la sua approdittando della flessione Red Bull, ma dovendo fare i conti anche con la Mercedes.

GP Belgio: le caratteristiche del circuito

La pista di Spa-Francorchamps, con i suoi 7 chilometri, è la più lunga del calendario di Formula uno. Il circuito del Belgio sulle Ardenne e presenta un mix di lunghi rettilinei, curvoni ad alta velocità, curve lente e asfalto scivoloso. Viene considerata come una delle gare più prestigiose del Circus, non è un caso è definita “l’università della F1”. Inaugurata nel 1921, è famosa per il tratto che porta dall’Eau Rouge fino a Blanchimont, con la famosissima S in salita.

I più vincenti della storia sono stati i grandi campioni della F1: Michael Schumacher ha trionfato per ben 6 volte, 5 Ayrton Senna. Jim Clark, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton contano ben 4 successi a testa. L’ultimo a vincere è stato Verstappen mentre il record del circuito appartiene a Bottas col tempo di 1’46″286. Max Vertsappen a rischio penalizzazione è l’ultimo vincitore in ordine cronologico del GP del Belgio. Nel 2023 ha chiuso davanti a Leclerc e Perez. La Ferrari, con 18 successi, è la scuderia che finora ha vinto di più nella storia a Spa.

Gp Belgio, prove libere, qualifiche e gara: il programma completo

Il Gp del Belgio è in programma domenica 28 maggio alle 15. Questo il programma completo a partire dalle prove libere (tra parentesi i canali che trasmetteranno in diretta tutte le sessioni di prove e qualifiche fino ad arrivare alla gara). Sky trasmetterà in diretta TV tutte le sessioni di prove libere, le Qualifiche e la gara del GP del Belgio di Formula 1 2024.

Si potrà naturalmente seguire la gara di Spa sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming possibile, ma solo per gli abbonati, con SkyGo e NOW. Telecronaca di Carlo Vanzini, che sarà affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le qualifiche e la gara di F1 del GP del Belgio saranno visibili anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma in differita. Lo streaming sarà possibile sul sito tv8.it. Il sabato la lotta per la pole position si potrà seguire dalle ore 18:30, il GP domenica 28 luglio alle ore 18.

Dove vedere il GP Belgio F1 in diretta TV e in streaming

Venerdì 26 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 27 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (differita in chiaro Tv8 18:30)

Domenica 28 luglio

Gara: ore 15:00 (differita in chiaro Tv8 18:00)