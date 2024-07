F1, tra Red Bull e Verstappen nervi tesi dopo l’Ungheria: il divieto di Marko e il rischio penalizzazione in Belgio

Helmut Marko annuncia che il pilota olandese non sarà più impegnato in “gare notturne” al simulatore e ora Max rischia una penalizzazione di 10 posti in griglia nel Gp del Belgio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un weekend da dimenticare e ora la necessità di ritrovare la giusta rotta. In casa Red Bull c’è qualche piccola crepa e ci pensa Helmut Marko con la sua esperienza a provare a mettere tutto a posto. Ma i problemi del team di Milton Keynes e in particolar modo di Max Verstappen potrebbero avere degli strascichi anche nel GP del Belgio in programma il prossimo fine settimana.

Il divieto di Marko: “Niente più gare in notturna”

Nel corso del GP d’Ungheria i team radio tra Verstappen e i suoi ingegneri sono stati tutto tranne che tranquilli e per questo motivo la Red Bull sembra decisa a prendere dei provvedimenti. Si è parlato a lungo infatti della scelta del pilota olandese di partecipare alla 24 ore di Spa Virtuale disputando uno stint della competizione al simulatore da mezzanotte fino alle 3 del mattino. Nel corso del suo intervento per SpeedWeek, sulla questione è intervenuto anche Helmut Marko che ha rivelato: “Verstappen aveva dormito le sue ette ore di cui ha bisogno, ha coperto quello stinto di gara virtuale solo perché c’è stata una defezione nel suo team. Abbiamo concordato che in futuro non farà più stint in gare virtuali nel cuore della notte”.

Il team radio con Lambiase

Domenica scorsa i protagonisti del Gp di Ungheria non sono stati solo i piloti ma anche e forse soprattutto le loro interazioni con i box attraverso i team radio, quelli della McLaren con Norris, ma anche quelli di un Verstappen quanto mai nervoso con il suo ingegnere Gianpiero Lambiase. All’ennesimo sfogo del campione del mondo è arrivata anche la risposta piccata dai box: “Non mi infilerò in una battaglia radio con gli altri team max. Lasciamo che i commissari facciano il loro lavoro. Ti stai comportando in maniera infantile”. Una discussione nata sicuramente dalla foga e dalle emozioni del momento che però rischia di creare una crepa nella squadra da battere.

Max Verstappen: penalizzazione di 10 posizioni

Non è un buon momento per Max Verstappen, mai come in questa stagione e soprattutto nelle ultime gare il campione olandese è messo a dura prova. La McLaren prova a scalfire il suo primato che fino a qualche settimana fa sembrava assolutamente intoccabile. Ora a complicare i piani arriva anche la penalizzazione nel corso del GP del Belgio del prossimo fine settimana. La sostituzione della componente termica della power unit della sua Red Bull otrebbe comportare una penalizzazione di 10 posizioni in griglia a Spa.