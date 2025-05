Ultimo aggiornamento: 16-05-2025 14:02

Circuito Enzo e Dino Ferrari, 16 maggio 2025 – Inizia con la buona notizia della presenza di Charles Leclerc il week end del Gran Premio di Emilia Romagna settima prova del Mondiale di F1. Per la prima volta in questa stagione il circus sbarca in Europa e lo fa a Imola davanti ai tifosi di casa Ferrari ma anche di Kimi Antonelli nato a pochi km da qui. Alle 13.30 la prima sessione di prove libere, alle 17 le fp2.

