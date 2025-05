F1, Leclerc arriva a Imola: "Sto bene", sospiro di sollievo Ferrari dopo la fake news sull forfait

E' arrivato a Imola in compagnia della fidanzata Alexandra Saint Mleux e del fido cane Leo al seguito. Charles Leclerc correrà. Un grosso sospiro di sollievo per la Ferrari

E’ arrivato a Imola in compagnia della fidanzata Alexandra Saint Mleux e del fido cane Leo al seguito. Charles Leclerc correrà il Gran Premio di Emilia Romagna. O almeno sarà al via delle prove libere del venerdì. Un grosso sospiro di sollievo per tutto il mondo Ferrari, e non solo, dopo l’assenza del monegasco, ieri al media day, causa indisposizione, di cui non è stata chiarita la causa, e le notizie che si erano diffuse in mattinata di oggi di un possibile forfait che avevano fatto scattare l’allarme e messo addirittura in preallarme il pilota di riserva, Antonio Giovinazzi.

Leclerc c’è a Imola e corre: allarme rientrato

Sono da poco passate le 9 quando Charles Leclerc ha varcato i cancelli dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola al volante della sua SF-90, ovviamente griffata numero 16. Con il monegasco a scendere dall’auto ci sono la fidanzata Alexandra Saint Mleux e il fido cane Leo al seguito.

“Sto bene, grazie” ha detto ripetutamente Leclerc ai tanti che gli hanno chiesto della sua salute dopo l’assenza, ieri, al giorno dedicato all’incontro coi media. Ma soprattutto alle notizie, allarmanti e preoccupanti che si erano diffuse in mattinata di un probabile forfait del monegasco con la Ferrari che avrebbe messo in allarme Antonio Giovinazzi per disputare le prove libere ed anche l’intero week end di gara.

Gp Imola, ieri l’assenza sospetta di Leclerc

Non c’era Charles Leclerc ieri a Imola nel giorno dedicato alle conferenze stampa, alle interviste coi media di tutto il mondo. La Ferrari aveva comunicato una indisposizione per il proprio pilota. Un problema che si è manifestato già nella giornata di mercoledì di cui si conosce poco o nulla. Questo lo scarno comunicato della scuderia del Cavallino Rampante:

Charles non si sente bene e non scenderà in pista oggi. Riposerà e si concentrerà sulla guarigione e ci aspettiamo che sia in macchina domani.

Leclerc non corre: l’allarme poi rientrato a Imola

Un articolo, un post, tanti articoli, tanti post. La rete e i social oramai corrono veloci quasi quanto una F1 se non di più. Ed è stato così che in pochi minuti questa mattina, di buon’ora, si era diffusa la voce del possibile, probabile, forfait di Leclerc a Imola. Seconda questa indiscrezione il pilota monegasco non aveva recuperato dalla significativa indisposizione che lo aveva messo ko ieri. E che la Ferrari avrebbe poi deciso in prossimità dell’inizio della prima sessione di prove libere mettendo in preallarme il pilota di riserva che in questo week end è Antonio Giovinazzi, ex Alfa Romeo-Sauber e reduce dai trionfi con il cavallino rampante nel WEC a Spa e ancor prima proprio a Imola.

Non ci sarà un Sainz-Bearman bis

Lo scorso anno nel Gran Premio di Arabia Saudita era successo che Carlos Sainz fosse stato costretto a dare forfait. Dopo aver girato il venerdì nelle prove libere sofferente, lo spagnolo sabato mattina ha scoperto di avere un’appendicite che andava operata d’urgenza. A quel punto, Oliver Bearman, pilota della Ferrari Driver Academy fu così gettato nella mischia saltando dalla F2 alla SF-24 per disputare fp3 e qualifiche per poi arrivare 7° in gara.