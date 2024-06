F1 GP Spagna diretta live dal Montmelo

Cronaca in diretta

Tutto pronto a Barcellona per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. A scattare dalla pole sul circuito del Montmelò sarà la McLaren di Lando Norris davanti alla Red Bull di Max Verstappen con le Ferrari di Leclerc e Sainz relegate in terza fila alle spalle delle Mercedes di Hamilton e Russell. Start alle 15, la classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (194 pt.) Charles Leclerc (138 pt.) Lando Norris (131 pt.) Carlos Sainz Jr. (108 pt.) Sergio Perez (107 pt.)

Per soli 20 millesimi con un ultimo giro straordinario Lando Norris ha strappato la pole position a Max Verstappen. Nel giorno in cui la McLaren ha dovuto fronteggiare un incendio nella sua hospitality il pilota inglese regala una bella soddisfazione al team di Woking. Delusione per la Ferrari che ha chiuso con la terza fila, Leclerc 5° e Sainz 6°, alle spalle anche delle Mercedes sempre meglio con Hamilton davanti a Russell. Sorprende il 7° e 9° posto dell’Alpine di Gasly e Ocon, tra di loro Perez (8° ma partirà 11° per la penalizzazione in pendenza dal Canada), chiude la top ten l’altra McLaren di Piastri.

Il Gran Premio di Spagna si corre in Catalogna, sul Circuito del Montmelò. Sono previsti 66 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 23 giugno 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Lando Norris McLaren-Mercedes 2. Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2a Fila 3. Lewis Hamilton Mercedes 4. George Russell Mercedes 3a Fila 5. Charles Leclerc Ferrari 6. Carlos Sainz Ferrari 4a Fila 7. Pierre Gasly Alpine-Renault 8. Esteban Ocon Alpine-Renault 5a Fila 9. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 10. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 6a Fila 11. Sergio Perez* Red Bull-Honda RBPT 12. Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 7a Fila 13. Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 14. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 8a Fila 15. Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 16. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 9a Fila 17. Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 18. Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 10a Fila 19. Alexander Albon Williams-Mercedes 20. Logan Sargeant** Williams-Mercedes

*Sergio Perez, +3 posizioni di penalità per guida pericolosa nel GP Canada.

**Logan Sargeant, +3 posizioni di penalità (ininfluenti) per aver ostacolato Stroll in Q1.