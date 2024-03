Rispetto all'ultimo appuntamento della passata stagione non sembra essere cambiato granché con Max Verstappen in pole, la numero 33 in carriera che gli ha permesso di eguagliare mostri sacri come Jim Clark ed Alain Prost. Accanto all'olandese c'è, come ad Abu Dhabi, Charles Leclerc con qualche rimpianto per essersi lasciato sfuggire la prima casella nel Q3. Dietro di loro c'è la Mercedes di George Russell davanti all'altra Ferrari guidata da Carlos Sainz. Sergio Perez scatterà in quinta posizione affiancato da Fernando Alonso. In quarta fila le due McLaren di Norris e Piastri, poi Hamilton e un sorprendente Hulkenberg a completare la top ten.

15:43