Giro d'Italia: 15a tappa, Seregno-Bergamo. Presentazione, mappe, favoriti

La tappa odierna del Giro d’Italia, la numero 15, è la riproduzione in piccolo del Giro di Lombardia. I ciclisti conoscono benissimo queste strade proprio perché il percorso ricalca quello della Classica delle foglie morte.

Lungo i 195 km del percorso, da Seregno (Monza Brianza) a Bergamo, i corridori attraverseranno la Brianza per poi entrare in provincia di Bergamo e attraversare le sue Valli: l’Imagna, la Seriana e la Brembana. Il tutto affrontando ben quattro GPM (tutti di 2a categoria, eccetto il primo che è di 1a categoria): il Valico di Valcava, il Selvino, Miragolo San Salvatore e Valpiana (Roncola Alta). Questo passando per Bergamo una prima volta (tra il penultimo e l’ultimo GPM) e infine per l’arrivo. Un finale affascinante sia dal punto di vista tecnico-sportivo sia per il percorso attraverso Bergamo Alta e le sue mura.