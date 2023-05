Giro d'Italia: 17a tappa, Pergine Valsugana-Caorle. Presentazione, mappe, favoriti

Dopo il tappone di Monte Bondone, una tappa dedicata ai velocisti rimasti in gruppo con la Pergine Valsugana-Caorle. Poi tre giorni di grandi salite e quindi la tappa finale di Roma, altra ghiotta occasione per gli sprinter.

Oggi il percorso non presenta alcuna difficoltà altimetrica, anzi per una buona parte della tappa si tende a scendere leggermente. Proprio per questo non sono previsti Gran Premi della Montagna. I corridori dovranno affrontare soltanto due traguardi volanti: a Rosà (km 83) e a Lido di Jesolo (km 165,7). E poi l’arrivo allo sprint a Caorle.