Giro d'Italia, tappa di oggi: 12a, Bra-Rivoli. Percorso, tracciato, difficoltà

Una tappa tutta in territorio piemontese, quella che porta i ciclisti da Bra a Rivoli. Dalle colline che circondano Alba alla Pianura Padana che porta a Rivoli. Paesaggi diversi che danno vita a un’altimetria ondulata nella prima parte (qui affrontano la salita di Pedaggera, GPM di 3° categoria) e successivamente a un lungo tratto pianeggiante. Arrivati a Rivoli dopo 125,7 chilometri, i ciclisti fanno un anello che comprende il Colle Braida, la principale asperità della tappa. Quando i corridori sono in cima al traguardo mancheranno 28 chilometri, una lunga planata verso Rivoli. Un arrivo al quale i ciclisti devono prestare particolare attenzione: gli ultimi tre chilometri sono tutti all’interno della città e tra i -2 km e il triangolo rosso dell’ultimo chilometro c’è un pezzo di strada che si restringe e che immette in un tratto in discesa sino a una stretta curva posta ai -750 metri, grazie alla quale i corridori si immetteranno in Corso Einaudi. Subito dopo la curva una salita all’8% per 200 metri e quindi il rettilineo finale in leggera ascesa.