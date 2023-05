Giro d'Italia, tappa di oggi: 6a, Napoli-Napoli. Percorso, tracciato, difficoltà

Quella odierna è una tappa all’insegna della bellezza paesaggistica, anche se per i corridori impegnati in una tappa molto temuta non coglieranno altro che una lunga macchia di colore. La partenza sarà a Napoli nella splendida piazza del Plebiscito. Da qui i corridori costeggeranno il Vesuvio, effettueranno il traguardo volante a Sant’Antonio Abate per poi eseguire il con il primo GPM di giornata posto sul Valico di Chiunzi (2a categoria), proseguiranno sino ad Amalfi. Da questo momento in poi le loro pedalate saranno accompagnate sino all’arrivo dall’azzurro del mare: percorreranno, infatti, la Costiera amalfitana e quella Sorrentina. A Picco Sant’Angelo è posto il secondo GPM (terza categoria). Appena otto chilometri di discesa per affrontare il secondo traguardo volante, posto a Sorrento. Da qui in poi attraverseranno Vico Equense, Castellamare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici e San Giorgio a Cremano. Quindi proseguiranno verso Napoli, dove l’arrivo è posto sul lungomare Caracciolo. Gli ultimi tre chilometri sono caratterizzati da un percorso con poche curve in leggera salita, almeno sino ai 2 km dal traguardo quando diventa completamente pianeggiante. Ultimi 900 metri tutti in asfalto e sede stradale larga 9 metri.