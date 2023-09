Mondiali basket 2023 Serbia-Italia 1 settembre diretta live: Azzurri a caccia dei quarti di finale

Ultimo aggiornamento 01-09-2023 09:22

È ancora Manila, Smart Araneta Coliseum, a fare da teatro alla prima sfida del secondo turno dei Mondiali di Basket dell’Italia: venerdì 1 settembre la sfida contro la Serbia (palla a due alle 10 italiane). Diretta live.

Mondiali Basket 2023, Girone I

Manila, Araneta Coliseum

Palla a 2 alle ore 10 SERBIA — ITALIA RISULTATO

Quanto è facile, per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco, contro la Serbia? Nemmeno un po’ ma neppure impossibile: lo hanno già dimostrato gli Azzurri, contro i serbi si esaltano, si compattano, sanno vincere. I recenti precedenti sorridono a capitan Gigi Datome e al resto del roster: quello del 2021 al Preolimpico, per esempio. O quello dell’Europeo 2022.

Fino alla fresca amichevole di qualche settimana fa, era il 9 agosto: partita giocata punto a punto ma l’Italia s’è lasciata guidare dalle mani calde di Fontecchio (13 a referto), Spagnolo (12) e Polonara (11) e in un rush finale giocato sul filo ha scritto 89-88. Mancava un certo Nikola Jokic, si dirà: ed è proprio così, inutile nasconderlo. Ma lui, il centro di Denver che averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo, non c’è neppure oggi. Ha deciso di declinare, ai Mondiali non si è presentato.

L’Italia può azzardare: l’accesso alla seconda fase, sudata oltremodo per una sciagurata interpretazione della sfida contro i dominicani che ha compromesso il primo posto del girone, ha comunque riservato un girone non improbo: servirà la migliore versione di Melli e compagnia ma l’approdo alle fasi finali è un traguardo alla portata.

Vietato distarsi, vanno migliorate tempestivamente le percentuali pessime dal tiro da 3 e occorre giocare di collettivo, col filtro tra i reparti e la copertura corale in retroguardia. Missione possibile, gli Azzurri lo sanno.