LIVE COREA DEL SUD - PORTOGALLO 1-1 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Education City Stadium

Città: Doha

Capienza: 45350 spettatori15:30

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Corea del Sud-Portogallo, valida per la terza giornata del gruppo H ai Mondiali 2022 in Qatar.15:30

Il Portogallo è già qualificato, salvo clamorose combinazioni col primo posto, ma il ct Santos non rinuncia a Cristiano Ronaldo e alla sua voglia di record. La Corea del Sud invece ha una sola possibilità per conquistare gli ottavi di finale: vincere e sperare in un risultato favorevole in Ghana-Uruguay15:31

Corea del Sud (4-2-3-1): Seung-Gyu - Moon-Hwan, Kyung-Won, Young-Gwon, Jin-Su - Woo-Young, In-Beom - Kang-In, Jae-Sung, Son - Cho.15:32

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Nunes, Neves, Vitinha; Joao Mario, Ronaldo, Horta.15:32

Si gioca allo stadio Education City di Doha. Arbitra l'incontro il sig. Facundo Tello.15:33

É il momento degli inni nazionali, le due squadre sono schierate al centro del campo.15:55

Si parte! Fischio di inizio di Corea del Sud-Portogallo, primo pallone per gli asiatici16:00

2' La prima azione offensiva è per la Corea del Sud con il movimento di Cho che manda in profondità Son, poi però il tutto viene vanificato dall'intervento della difesa portoghese16:02

3' Il Portogallo ha iniziato con la propria trama fatta di tanti passaggi e brevi. Per il momento la pressione della Corea del Sud è timida16:03

4' Cross dalla destra di Ruben Neves alla ricerca di Ronaldo in mezzo all'area, ma il pallone è altissimo e lento facile preda di Seung-Gyu16:04

5' GOL! COREA DEL SUD-PORTOGALLO 0-1, rete di Ricardo Horta! Fiammata sulla fascia destra dell'ex milanista Dalot che entra in area e serve il compagno di squadra che di prima intenzione batte sul primo palo e sblocca il match!16:06

8' Prova a reagire la Corea del Sud con un'azione dalla sinistra di Kim Jin-Su che serve Son al limite dell'area. Il talento coreano sbaglia il controllo e la palla finisce sul fondo16:08

9' Ancora la Corea del Sud con un'azione un po' confusa che porta il pallone in area, ma Cho è anticipato in uscita da Diogo Costa. Il Portogallo controlla la situazione16:09

12' Il possesso del pallone è saldamente tra i piedi del Portogallo. Con il giro del pallone la nazionale di Santos sta gestendo i ritmi, blandi, del match16:12

14' Nonostante sia obbligata a vincere e già sotto nel punteggio, la Corea del Sud per il momento resta rintanata nella propria metà campo difedendo con un 4-5-1 prudente.16:14

15' Il Portogallo però lo spazio se lo trova con i cambi di gioco e Cancelo scappa via sulla sinistra, dribbla Moon-Hwan ed entra in area calciando forte in mezzo all'area; il portiere respinge coi pugni evitando guai peggiori per la Corea del Sud16:15

16' Son servito in profondità da Lee Kang-In, ma la stella della Corea del Sud non riesce ad andare alla conclusione e si accontenta di un corner16:16

17' Annullato il pareggio della Corea del Sud! Bella parata di Diogo Costa sul colpo di testa di Cho, poi sulla ribattuta a rete Kim Jin-Su è in fuorigioco e l'1-1 non è valido.16:17

20' L'azione del gol annullato sembra aver dato coraggio alla Corea del Sud che ha alzato il baricentro. Niente di trascendentale per ora, ma è comunque una novità rispetto alle prime fasi del match16:19

21' Da qualche minuto la contesa si è spostata nella metà campo del Portogallo. Il cross di Jin-Su è preda di Pepe in mezzo all'area, ma ora è la Corea del Sud al controllo delle operazioni16:21

23' Completamente fuori dal gioco Cristiano Ronaldo in questa metà di primo tempo. Mai considerarlo tale, ma per il momento non è mai stato nel vivo della manovra lusitana16:23

23' Occasione potenziale per il Portogallo sul cross di Cancelo per Ronaldo in mezzo all'area, chiuso in anticipo da Young-Gwon. Bella chiusura!16:23

26' Il Portogallo si difende basso costringendo la Corea del Sud a giocare sugli esterni e ad alzare il pallone in area, agevolando il lavoro di Pepe e Antonio Silva16:26

26' Sull'altro campo, l'Uruguay è avanti 1-0 sul Ghana. Risultato positivo per i coreani che devono provarle tutte16:27

27' GOL! COREA DEL SUD-PORTOGALLO 1-1, rete di Kim Young-Gwon! Il pareggio è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il tocco di schiena di Cristiano Ronaldo che ha apparecchiato il pallone per il difensore coreano, freddo a battere Diogo Costa da pochi passi. Serve un'altra rete ora alla Corea del Sud per sperare nel miracolo16:28

30' Cristiano Ronaldo si divora un gol sul lancio lungo di Pepe. Davanti al portiere il centravanti sbaglia, ma lo salva il guardalinee segnalando il fuorigioco (netto)16:30

33' Il Portogallo è tornato a spingere, anche Cristiano Ronaldo sembra più attivo là davanti. Non una buona notizia per la difesa della Corea del Sud16:32

34' Bella occasione per Diogo Dalot! Sul rilancio del portiere l'esterno scatta sul filo del fuorigioco, stoppa al volo il pallone e calcia dal limite. Seung-Gyu devìa in angolo16:35

36' In-Beom ruba il pallone a metà campo a Matheus Nunes e serve Jin-Su sulla sinistra; il pallone crossato in area costringe Diogo Costa all'intervento in due tempi. La Corea c'è16:36

36' Primo giallo del match, è per Lee Kang-In16:36

38' Combinazione al limite dell'area tra Ronaldo e Vitinha, poi l'ultimo passaggio di CR7 per Horta è fuori misura e l'occasione del Portogallo sfuma16:38

40' Primo acuto di Son dal limite dell'area! L'attaccante coreano salta Pepe con il destro e calcia subito di sinistro impegnando Diogo Costa16:40

41' La risposta del Portogallo è affidata a Matheus Nunes, ma il tiro del centrocampista portoghese sorvola di parecchio la traversa della porta avversaria16:41

42' OCCASIONE per il PORTOGALLO! Dribbling di Vitinha e conclusione dal limite dell'area respinta in qualche modo da Seung-Gyu, sulla ribattuta Cristiano Ronaldo arriva per primo di testa ma la conclusione di testa finisce fuori16:42

44' Vitinha scatenato in questo momento, il centrocampista del Portogallo dribbla tutti al limite dell'area e serve Dalot sulla destra; il terzino libera Horta che calcia di prima intenzione, ma trova le mani di Seung-Gyu.16:44

45' Sono due i minuti di recupero assegnati dall'arbitro16:45

45'+2' Finisce qui il primo tempo, Corea del Sud-Portogallo 1-1!16:47

Prima frazione di gioco divertente e giocata a buoni ritmi. Il Portogallo con i suoi ritmi e a fiammate, la Corea del Sud a moto perpetuo e con qualche occasione per ribaltare la situazione. Al vantaggio iniziale di Horta ha risposto Young-Gwon a metà tempo.16:48

La Corea del Sud deve trovare almeno un altro gol per sperare nella qualificazione agli ottavi, ma dovrà fare i conti con la voglia di rete di Cristiano Ronaldo. Si apprestano 45 minuti avvincenti dopo l'intervallo16:49

45' Riparte la sfida, Corea del Sud-Portogallo 1-1 all'Education City Stadium17:02

46' Nessun cambio tra i ventidue che hanno iniziato la partita17:02

49' Il Portogallo mantiene il possesso palla al centro del campo senza affondare il colpo, mentre Cristiano Ronaldo si sbraccia per avere qualche occasione in più17:07

51' Portogallo che con il vantaggio dell'Uruguay sul Ghana è pressoché certo del primo posto, anche per questo c'è da aspettarsi delle trame studiate apposta per mandare in gol Cristiano Ronaldo17:08

52' Che occasione sprecata per Cristiano Ronaldo liberato in area da Vitinha: il movimento è ottimo, ma col mancino non trova l'impatto col pallone! L'arbitro ravvisa l'offside, ma in caso di gol il Var lo avrebbe poi convalidato17:10

55' Diogo Dalot a destra e Joao Cancelo a sinistra fanno spiovere palloni nell'area della Corea del Sud, ma i traversoni non sono precisi17:13

56' Contropiede della Corea del Sud con Cho che libera Son sulla destra, ben bloccato in corner da Antonio Silva17:13

58' Ci prova ancora la Corea del Sud da palla inattiva, ma il mancino tagliato di Lee Kang-In non trova un compagno in area e il pallone si spegne sul fondo17:15

60' Sventagliata di Vitinha che pesca Ricardo Horta tutto libero sulla destra, ma l'attaccante esterno sbaglia tutto nella rifinitura crossando il pallone sul fondo17:17

60' Riparte in massa la Corea del Sud, ma è Son a portare il pallone in un contropiede cinque contro quattro; il dribbling dell'attaccante coreano non riesce e l'occasione sfuma17:18

62' Il Portogallo prova a trovare lo spazio giusto, la combinazione tra Ronaldo e Vitinha è però respinta da Kyung-Won di testa17:19

65' Tre cambi per il Portogallo: esce Nunes ed entra Palhinha17:22

65' Al posto di Ruben Neves entra Rafael Leao17:22

65' E finisce la partita di Cristiano Ronaldo, al suo posto Andre Silva17:23

66' Cambio anche per la Corea del Sud: esce Lee Jae-Sung ed entra Hwang Hee-Chan17:23